Emploi: 9 mots à ne jamais oublier en entrevue d’embauche

Vous avez soigneusement préparé l’aspect non verbal de la chose: la belle coupe de cheveux, la tenue irréprochable, la poignée de main bien ferme… Mais n’oubliez pas ces 9 mots qui pourraient bien jouer en votre faveur durant votre prochaine entrevue d’embauche.



Ça peut sembler cliché, mais c’est vrai: nous adorons tous le son que produit notre prénom. Cet engouement se manifeste dès l’enfance, alors que notre prénom est le mot que nous entendons le plus souvent. La science nous apprend que nous reconnaissons notre prénom dès l’âge de quatre mois. Même devenus adultes, nous continuons probablement à associer inconsciemment nos prénoms et sobriquets à cette époque merveilleuse où nous n’avions aucun souci et où la moindre de nos actions était encensée. Attention toutefois de ne pas trop en faire. Dites le nom de votre interlocuteur en arrivant, puis de nouveau en le quittant. Prononcez-le davantage, et vous aurez l’air d’un mauvais acteur dans une (mauvaise) infopub.

En entrevue, dites des mots qui témoignent de votre intérêt et votre enthousiasme

J’ai une fois rencontré quelqu’un qui avait participé à une audition pour le jeu Jeopardy! Les producteurs l’avaient finalement écarté malgré le brio avec lequel il répondait aux pires colles et ses excellents réflexes pour déclencher l’avertisseur. Pourquoi? À cause de son manque de fougue. Il est très important de manifester de l’enthousiasme lors d’une entrevue d’embauche. Et pour renforcer cette impression, vous devriez placer au cours de la conversation un: «L’idée de faire ce travail m’emballe vraiment.» Dites-vous que si l’employeur hésite à la fin entre vous et un autre candidat, c’est votre énergie qui risque de faire pencher la balance en votre faveur. Mais pour que cela fonctionne, il faut que votre enthousiasme soit réel et non feint!

