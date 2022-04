15 signes que vous souffrez d’une dépendance affective

1 / 16

ZINKEVYCH/GETTY IMAGES

Qu’est-ce qu’une dépendance affective?

Lorsque les gens fredonnaient la chanson «Addicted to Love» de Robert Palmer dans les années 1980, peu savaient que la dépendance affective existait vraiment. C’est pourtant un problème bien réel, et beaucoup de personnes se débattent avec cette dépendance moins connue. Selon la revue Psychology Today, une dépendance affective peut se définir par un «intérêt excessif, envahissant et inadapté» pour un ou plusieurs partenaires amoureux. La personne dépendante affective peut avoir la sensation d’un manque de contrôle, d’une perte d’intérêt pour les autres choses qu’elle aime normalement, et connaître diverses conséquences négatives.

La psychologue Erika Martinez dévoile que jusqu’à 10% de la population générale aux États-Unis souffre d’une dépendance affective, qui est une dépendance comportementale. Comme chez les gens qui sont accros à la nourriture, on ne peut raisonnablement pas s’attendre des dépendants affectifs qu’ils s’abstiennent de donner ou de recevoir de l’amour, mais ils peuvent apprendre à gérer leur comportement dépendant. Présenter un seul symptôme de dépendance affective ne signifie pas que vous êtes accro à l’amour, mais présenter une combinaison de symptômes peut être problématique, et seul un thérapeute peut évaluer avec précision si vous souffrez réellement d’une dépendance. Si votre vie amoureuse est source d’insatisfaction, le moment est peut-être venu d’examiner en profondeur vos schémas (patterns) amoureux et de voir si certains de ces signes classiques de dépendance affective s’appliquent à vous.

