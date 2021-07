Comment faire sa manucure maison en 9 étapes

7 / 10

IPROGRESSMAN/GETTY IMAGES

Étape no6: ajouter une seconde couche

Une seconde couche égalise les stries laissées par la première, précise Dasha Minina. La clé ici est d’attendre au moins deux minutes entre les couches. Vous pourriez même attendre plus longtemps si vous n’avez pas obtenu une couche ultra fine. «Plus elle est épaisse et plus elle prend de temps à sécher.» Une étape que beaucoup sautent dans leur manucure maison et qui change tout consiste à passer le pinceau le long du bout des ongles, permettant selon elle de «sceller les rebords». En plus, votre vernis à ongles risque moins de s’écailler!