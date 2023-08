Les bonnes adresses pour des vêtements de vélo

Sports Experts

Ce magasin bien connu des Québécois offre des vêtements et accessoires pour la majorité des sports, incluant le vélo. Pour des prix un peu plus abordables que dans d’autres boutiques, on y trouve des maillots, des cuissards, des shorts, des chaussettes conçues pour le vélo et plus encore. Également, plusieurs grandes marques sont présentes chez Sports Experts – notamment Peppermint que nous avons présenté plus haut. La majorité de leurs vêtements pour le vélo sont noirs, mais d’autres couleurs comme le bleu, le rose et le violet sont disponibles.

Si vous n’étiez déjà pas convaincu, voici 4 bonnes raisons d’enfourcher votre vélo!