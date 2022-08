Les pistes cyclables américaines avec les plus belles vues

Procurez-vous des fournitures au magasin général de Pleasant Lake à Harwich et trouvez un endroit sur la route pour faire un pique-nique mémorable. Le sentier vous fera voyager à travers sept villes de la Nouvelle-Angleterre au charme du XVIIe siècle. Explorez aussi des plages immaculées et un phare pittoresque à l’extrémité nord du sentier.

Une fois rendu, traversez le «Local Motion Island Line Bike Ferry» de 61 mètres et continuez à explorer les îles Champlain. Sinon, faites demi-tour et repartez pour un repas bien mérité dans l’un des charmants cafés que vous aurez croisé sur le long du chemin.

Pour des vues spectaculaires sur les monts Adirondack de l’État de New York, ou encore les montagnes vertes du Vermont, embarquez sur la magnifique piste cyclable de l’île le long du lac Champlain à Burlington. En plus, on trouve dans la ville de multiples endroits dédiés à la location de vélos.

Pistes cyclables Captain Ahab et Slickrock, Moab – Utah

Considéré comme l’un des endroits par excellence pour la pratique du VTT aux États-Unis, Moab se trouve à proximité non pas d’un, mais de deux des plus beaux parcs nationaux du pays: Arches et Canyonlands.

C’est une destination pour une balade panoramique à travers des canyons de roches rouges et des sommets de mesa (plateau formé par les restes d’une coulée volcanique). Et pour le vététiste expérimenté à la recherche de falaises difficiles à conquérir, Moab possède certains des paysages les plus époustouflants de la planète… et abrite de nombreuses brasseries locales et de bons restaurants.

Empruntez le sentier Amasa Back, ou encore le sentier HyMasa, jusqu’à la piste Captain Ahab de 6.4 kilomètres, et ses magnifiques vues sur les formations rocheuses et sur le fleuve Colorado.

Les meilleurs d’entre nous peuvent tester leurs compétences sur la piste cyclable Slickrock, pleine de montées raides et de sauts: c’est la montagne russe des pistes cyclables – qui a d’ailleurs servi de décor à une myriade de films d’action.