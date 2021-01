7 symptômes d’engelures à ne jamais ignorer

1 / 7

JAIM924/ISTOCK

Une peau rouge ou présentant des plaques blanches

Les zones les plus touchées par les engelures sont les doigts, les orteils, le nez, les oreilles et le menton, indique la Dre Leigh Vinocur, urgentiste et porte-parole nationale pour l’American College of Emergency Physicians (ACEP) à Baltimore, dans le Maryland. Vous devez y prêter attention lorsque vous cherchez à savoir si vous présentez des signes d’engelures. Si l’une de ces zones devient rouge et démange, cela pourrait être un symptôme d’engelure (une inflammation douloureuse de la peau due au froid).

Des plaques blanches ou un engourdissement pourraient être des symptômes de gelures superficielles (un des premiers signes d’une engelure), explique la Dre Vinocur. «Même si les gelures superficielles signifient qu’il n’y a pas encore de dommages permanents, elles sont la façon de vous indiquer que vous devez vous réchauffer», ajoute-t-elle.

