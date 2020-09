De nos archives: prisonniers dans les profondeurs d’une mine d’or

4 / 8

optimarc/Shutterstock

«Dépêche-toi!»

Le grondement s’amplifie, semblable à celui d’un train dans le lointain. C’est l’ascenseur n°6 qui descend à vive allure juste sur la gauche du Mary Ann, transportant plusieurs tonnes de gravier à béton. Il se trouve actuellement à 800 mètres au-dessus d’eux et les doublera dans moins de 60 secondes. Alors, se dit Mario, il se prendra dans les torsades de câble qui débordent du toit du Mary Ann, et entraînera la cabine et ses passagers dans l’abîme.

Neuf mètres plus bas, Mario repère la borne de secours du niveau 37. Il y trouvera sûrement un téléphone et un bouton commandant l’arrêt de tous les ascenseurs de la mine. Je dois l’atteindre, se dit-il. Mais comment? Son regard tombe sur le faisceau de tuyaux verticaux. La plupart sont trop gros pour qu’on puisse les empoigner. Il remarque alors une conduite d’eau en acier galvanisé de 2 centimètres de diamètre, couverte de boue séchée. Mario saisit le tuyau, fait un pas dans le vide et se laisse glisser le long de la conduite.

Il tombe quelques mètres en chute libre, puis serre le tuyau pour freiner sa course, s’arrachant la peau des mains sur la surface rugueuse. À mi-distance entre deux traverses, il sent le tuyau ployer sous son poids et s’écarter du mur. Dépêche-toi! Il se laisse glisser jusqu’à une partie qui lui semble plus solide.

Ses pieds touchent enfin la traverse située au même niveau que la borne. Il se trouve encore à 1,50 mètre de la plateforme. Entre le salut et lui s’ouvre un gouffre béant. D’un seul élan, il le franchit et se rétablit de l’autre côté en se raccrochant à une gouttière. La gouttière lui reste dans les mains. Une fraction de seconde, Mario oscille dans le vide. Il se jette devant lui et pose la pointe de son pied droit sur le bord de la plateforme. Dans un dernier sursaut, il plonge vers l’avant et s’agrippe à la grille de la plateforme, puis ramène l’autre jambe. Au-dessus de sa tête, ses compagnons hurlent de peur à mesure que l’ascenseur n°6 se rapproche.

L’entraide est primordiale. Renseignez-vous sur les gestes de compassion et d’empathie à connaître.