Elle aura la réponse une semaine plus tard, quand le président de son équipe de secours recevra une lettre par la poste, avec un don glissé à l’intérieur. Voici ce qu’elle disait:

«J’espère que cette lettre trouvera les bonnes personnes. Cette démarche n’est pas facile, mais je vais la tenter, car elle fait partie de ma thérapie. Je souhaite rester anonyme, mais récemment, je me suis fait appeler John. Le dimanche 17 octobre, j’avais décidé de mettre fin à mes jours sur mon sentier préféré, le Jewell Trail. Les conditions météorologiques s’annonçaient exécrables. Je m’attendais à ne croiser personne. J’étais vêtu pour mourir rapidement. Sauf qu’une femme est apparue, elle m’a parlé, elle m’a déshabillé pour me mettre des vêtements chauds, elle m’a donné à manger, elle m’a réchauffé. Elle n’a jamais cessé de me parler, elle m’appelait John et je ne la contredisais pas. J’ai fini par savoir qu’elle s’appelait Pam.

«La météo était très mauvaise et je lui ai dit de me laisser, de poursuivre sa descente, mais elle a refusé. Elle m’a relevé et ordonné de la suivre, tout en continuant à me parler. Je l’ai suivie, mais j’ai songé à m’enfuir – elle ne m’aurait pas vu. Sauf que c’est moi qui voulais mourir et je ne voulais surtout pas que quelqu’un d’autre perde la vie, car je savais qu’elle partirait à ma recherche.

«Pendant tout ce temps, elle a fait preuve de compassion, de détermi­nation et de confiance. Je vivais des moments difficiles et j’avais le sentiment de n’être plus rien, mais pas pour Pam. Elle devait croire que j’étais le plus idiot des randonneurs, mais elle ne m’a jamais dénigré. Peut-être n’était-ce pas mon heure. J’avais encore une place dans l’existence.

«Par la suite, je m’en suis terriblement voulu de ne pas l’avoir remerciée dans les règles. Si elle est à l’image de l’organisation, vous êtes une équipe formidable. Acceptez cette modeste contribution qui témoigne de ma reconnaissance pour les efforts que cette femme a déployés, malgré le risque évident qu’elle courait. “Non” ne semble pas faire partie de son vocabulaire.

«Je reçois de l’aide pour mes difficultés mentales. Cela me permettra de trouver un travail et je bénéficie pour le moment d’un logement provisoire. J’ai maintenant un but dans la vie grâce à des gens merveilleux comme vous. J’ai lu le nom de votre organisation sur le sac de Pam et sur l’autocollant de sa voiture.

En vous remerciant de tout mon cœur, John.»

