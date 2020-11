2 / 9

Luciano Cosmo/Shutterstock

Choisir la meilleure solution

Selon les directives actuelles du Conseil européen de réanimation (CER), si vous pensez que quelqu’un est en train d’étouffer, il faut lui poser la question avant d’agir. Si la victime peut parler ou tousser, on doit plutôt l’inciter à tousser plus fort pour dégager sa trachée.

Par contre, si elle fait signe qu’elle étouffe et ne peut ni parler, ni tousser, ni respirer, le CER recommande de donner cinq fortes tapes entre ses omoplates. Si ça ne fonctionne pas, on doit faire jusqu’à cinq compressions abdominales selon la technique de Heimlich, puis alterner tapes et compressions.

D’après les spécialistes, tant les unes que les autres peuvent soulager une victime d’étouffement, mais il est impossible de savoir laquelle des deux méthodes est la plus efficace. «Comme il est impossible de faire des expériences scientifiques contrôlées sur des personnes en train d’étouffer, nous ne disposons pas de beaucoup d’indications sur les chances de succès de l’une ou l’autre méthode», avoue le Dr Ari Palomäki, professeur d’urgentologie à l’université de Tampere, en Finlande.

