Roger Lemoyne

Groupes de deuil

Il peut compter sur la travailleuse sociale Marion Onno qui accompagne les parents en tout temps. «Détresse psychologique, isolement social, vie de couple bouleversée, ils se demandent pourquoi la vie leur arrache leur enfant.» La femme de 35 ans était au chevet d’adultes atteints de VIH, de tuberculose ou de maladies tropicales dans un hôpital parisien lorsqu’elle a choisi, il y a six ans, de faire une maîtrise en travail social au Québec pour ensuite travailler au Phare. Elle a mis sur pied des groupes de deuil auxquels participent une cinquantaine de parents comme Maritza Veliz Villatoro, qui a perdu coup sur coup sa fillette de 7 ans, Arly, décédée en août 2013 d’une forme rare de dystrophie, puis son fils de 10 ans de la même maladie, six ans plus tard. «Melvin est mort si vite que je n’ai pas eu le temps de me rendre à la Maison André-Gratton comme je l’avais fait pour Arly, constate Maritza. Du coup, j’ai beaucoup plus de difficulté à vivre ce second deuil.»

Geneviève Ducharme, mère de Victor, décédé en 2019 à l’âge de 2 ans des suites d’une tumeur au cerveau, la comprend très bien. «Sans la Maison André-Gratton, je ne sais pas dans quel état nous serions ma famille et moi, avoue-t-elle. Si mes deux autres enfants conservent des souvenirs positifs malgré le grand vide laissé par la mort de leur frère, c’est parce que les bénévoles ont pris soin d’eux. Et puis, ça me fait beaucoup de bien de partager les souvenirs de Victor dans un groupe de deuil. Il reste vivant!»

