mikeledray/Shutterstock

Préparation et observation

La mort de cette baleine à bosse attriste bien sûr tout le monde. Mais les baleines meurent pour toutes sortes de raisons et, quand cela se produit, Stephen espère simplement qu’elles s’échouent sur le rivage d’une plage accessible. Celle-ci a été repérée deux jours plus tôt par des membres de l’observatoire Calvert de l’île Calvert de l’Institut Hakai, qui étudie les environnements côtiers reculés de la Colombie-Britannique. L’observatoire a alerté Pêches et Océans Canada (MPO) et Paul Cottrell, le coordonnateur de l’agence pour les mammifères marins, a contacté Stephen Raverty. L’équipe d’autopsie est complétée par Taylor Lehnhart, un technicien du Ministère.

Stephen Raverty essuie la sueur de son visage, avale une gorgée d’eau et affûte une lame d’autopsie de 25 centimètres. Il enfile des bottes de caoutchouc et une salopette de travail imperméable, qui est incinérée toutes les trois autopsies. «L’odeur devient un petit peu trop forte», explique-t-il.

Il fait le tour de la dépouille pour évaluer l’ampleur de la tâche qui l’attend et chercher des indices de la cause de la mort. La baleine a basculé sur le dos; ses yeux sont maintenant pressés contre le sable, et son abdomen plissé de 25 sillons ventraux tourné vers le ciel. Stephen suit du regard la symétrie de la bête, en quête d’anomalies dans l’alignement des os ou de colorations inhabituelles qui pourraient traduire de la malnutrition ou une blessure. Comme l’équipe ne peut pas retourner le massif animal, son dos, y compris le sommet de sa colonne vertébrale, est en grande partie inaccessible à la nécropsie.

Le cétacé est grêlé de coups de bec de pygargues charognards – désormais relégués dans les arbres qui bordent le rivage.

La langue de la baleine est une masse grisâtre et visqueuse répandue hors de la bouche. Stephen Raverty regarde à l’intérieur en quête de corps étrangers, plastique ou matériel de pêche par exemple, ou encore d’indices de blessure aux fanons. Rien. De la peau noire se détache des nageoires caudales, qui sont accrochées à un arbre par près de 50 mètres de corde pour éviter que la marée n’emporte la dépouille au large.

Le pathologiste se penche pour inspecter de plus près les nageoires pectorales, mouchetées de bernacles parasites. Les cicatrices qu’il observe près de la base de chaque nageoire laissent penser que la baleine a déjà rencontré du matériel de pêche au cours de sa vie.

Les résultats d’autopsie feront partie d’une base de données sur la santé générale de la population de baleines à bosse – estimée à au moins 25 000 dans le Pacifique Nord – et pourraient révéler des problèmes que les humains sont capables de régler, comme l’enchevêtrement dans du matériel de pêche et les collisions avec des navires.

Plusieurs mammifères marins figurent au palmarès des plus gros animaux et espèces vivantes au monde.