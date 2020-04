Nous avons passé trois mois à poursuivre le Thunder, l’un des plus célèbres bateaux de pêche illégale au monde.

1 / 7

Simon Ager

Le Thunder, l’un des navires de pêche illégale les plus connus

À bord du Bob Barker, la vigie commence le 15 décembre 2014, quelques semaines après que nous avons quitté Hobart, en Australie, direction l’Antarctique. Si les voyages en mer australe sont le plus souvent des croisières de plaisance vouées à l’observation des manchots, des phoques et des icebergs, ou des excursions scientifiques pour l’étude de la faune et de la flore marines dans les eaux les plus pures de la planète, notre mission à nous est plutôt de retrouver le Thunder, l’un des navires de pêche illégale les plus connus. Les matelots en combinaison de survie et harnais d’escalade se relaient pour faire le guet, scrutant l’horizon à la recherche de quelque signe du chalutier braconnier. Souvent la lumière nous trompe: ce qui de loin peut ressembler à une coque de navire et à une cheminée se révèle finalement n’être que de simples tours de glace.

Le Bob Barker, un brise-glace de 51 mètres qui, en eaux calmes, pousse jusqu’à 18 nœuds, serpente pendant des jours dans le brouillard des fjords semés de blocs de glace de la taille d’une voiture. Ces débris d’icebergs disloqués formaient des centaines de spots à l’écran radar et compliquent le repérage du chalutier. Nous finissons par discerner une trace filant dans la direction opposée, droit devant nous, à environ cinq kilomètres. Le Bob Barker s’approche, et la brume s’est suffisamment dissipée pour que nous voyions se profiler un bateau derrière un iceberg. Je saisis mon appareil photo et sur l’écran de prévisualisation, en agrandissant la proue du navire, je peux lire son nom: Thunder.

Amateur de reportages, apprenez-en plus sur la chasse aux braconniers de l’arctique.