Au lieu d’un harpon, c’est un grappin que les secouristes attachent à une ligne de contrôle et à une bouée. Puis ils le lancent dans l’enchevêtrement des cordes qui meurtrissent la baleine, s’approchent au plus près et, avec leur gaffe, une sorte de long manche muni d’un canif au bout, sectionnent les cordes l’une après l’autre. Charles Mayo et David Mattila ont procédé à leur premier sauvetage de baleine en 1984. Mais ils ont continué à travailler avec Charlie pour améliorer leurs interventions. Leur centre d’études côtières a rapidement commencé à former des gens venus du monde entier. Parmi eux, en 2002, les cofondateurs de l’équipe de sauvetage de baleines de Campobello, Joe Howlett et Mackie Greene.

L’idée leur est venue après avoir discuté avec Charlie, le père de Charles Mayo. Charlie était un pêcheur expérimenté, il avait lui-même pratiqué la chasse au dauphin-pilote au large de Cape Cod. Les deux hommes se sont dit que, tout comme les baleiniers le faisaient autrefois avec des flotteurs de bois, ils pourraient fixer des bouées de plastique sur les fils qui entravent l’animal. Et l’épuiser, comme on l’a toujours fait, non plus pour l’achever, mais pour s’approcher de lui et couper les lignes meurtrières.

Il fallait réagir, et vite. D’un côté, les scientifiques et les défenseurs des baleines se battaient pour que les corridors de navigation soient déplacés dans la baie de Fundy pour qu’il y ait moins de risques de collision. De l’autre, Charles «Stormy» Mayo, le cofondateur du centre d’études côtières de Provincetown, au Massachusetts, et son ami David Mattila mettaient au point une action plus immédiate, plus risquée aussi: le démêlage des animaux empêtrés, une méthode de sauvetage qui s’inspire… des techniques séculaires de la chasse à la baleine.

Comment sauver une baleine?

Libérer une baleine n’est pas à la portée du premier venu et, à bien des égards, Joe Howlett et Mackie Greene étaient les secouristes parfaits. Au début des années 2000, ils dirigeaient chacun un bateau d’observation des baleines, ils avaient l’habitude de travailler avec des cordes et de passer de longues heures en mer. Il y avait entre eux une amicale et stimulante émulation, et ils se sont tout de suite bien entendus. «Combien de fois Joe n’a eu qu’à me pointer la mer depuis son bateau, se souvient Mackie, pour que je sache exactement où diriger le mien!»

Mais la force motrice du groupe, c’était Joe Howlett. «Il repoussait toujours les limites, dit son collègue et ami, David Anthony. Il était un des meilleurs, cela ne fait aucun doute. » Néanmoins, il était intraitable au chapitre de la sécurité. Si une opération de sauvetage semblait trop dangereuse, l’équipe ne l’entreprenait pas.

Un an environ après que Joe Howlett et Mackie Greene ont commencé à secourir les mammifères marins, l’Institut canadien des baleines a enfin réussi à convaincre Transport Canada et l’Organisation maritime internationale de déplacer les corridors de navigation de la baie de Fundy et du bassin Roseway, au large de la côte sud de la Nouvelle-Écosse. Le risque de collisions a diminué de 90% dans certains secteurs et, dès 2010, 490 baleines noires fendaient déjà la mer. Un succès tel que l’espèce est même devenue l’emblème de la préservation de l’environnement : on avait prouvé que l’humain est aussi capable de redonner la vie.

Sauf que l’humain n’est pas seul dans la nature: sous l’eau, il se passait aussi quelque chose… Les courants océaniques avaient commencé à déplacer, loin de leur habitat naturel et des zones sécurisées de la baie de Fundy, les masses de zooplancton dont se nourrissent les baleines noires. (L’eau froide contient plus d’oxygène et, au fur et à mesure que les eaux du golfe du Maine se réchauffent, l’océan pousse le zooplancton à migrer vers

le nord dans les eaux plus froides du golfe du Saint-Laurent.)

Du coup, les baleines se sont mises à suivre leur nourriture dans ces étendues océaniques où les vaisseaux ne ralentissent pas; où chaque printemps, précisément au moment où les baleines arrivent, des milliers de casiers à crabes, rattachés à des cordes très résistantes, sont jetés vers les fonds marins. Créant une forêt souterraine de nylon prête à piéger tout ce qui s’y aventure.