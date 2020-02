L’histoire d’Elamin, arrivé au Canada en 2000: quatre évocations de temps froid, de cœurs chauds et de beaucoup de suppléments de vitamine D!



Ma première rencontre avec l’hiver canadien

Par Elamin Abdelmahmoud

J’avais 12 ans en 2000 quand j’ai quitté mon pays, le Soudan, pour le Canada. C’était en juillet et le mercure avait largement dépassé les 20°C à l’aéroport Pearson de Toronto où on venait de se poser. Pour moi, il faisait un froid de canard.

Je m’étais préparé mentalement au froid canadien. Je ne m’attendais pas à ce qu’il fasse aussi glacial en juillet et j’ignorais tout du «refroidissement éolien». Que le vent puisse jouer un rôle dans la vitesse avec laquelle l’organisme perd sa chaleur n’était mentionné dans aucune brochure sur l’immigration au Canada. Heureusement, mon père vivait au pays depuis quatre ans et il m’avait initié à la notion de chauffage. Je lui ai demandé de l’allumer dans la voiture qui nous emmenait sur la 401 vers ma nouvelle maison.

Je n’ai cessé d’apprendre au cours des mois qui ont précédé l’hiver. Et toutes ces leçons me préparaient au grand moment.

J’étais en classe d’anglais en secondaire II quand il est arrivé. On lisait Sa Majesté des mouches et j’essayais de démêler ce que manigançaient Jack et Ralph dans le roman quand, troublé par les exclamations joyeuses de mes camarades, j’ai regardé par la fenêtre. Et je l’ai vue: ma première neige.

Après un bref épisode de chahut, notre enseignante a voulu ramener l’attention sur le sujet qui nous occupait: les jeunes Britanniques et la bête qui dormait en eux. Pour ma part, je suis resté pétrifié devant ces rafales légères qui tombaient du ciel et fondaient doucement dans la cour de récréation. Je l’avais vue des millions de fois au cinéma et à la télévision, sans vraiment y croire. Mais elle était là: il était donc vrai que dans les nuages les cristaux de glace pouvaient s’assembler et former des flocons de neige qui tomberaient du ciel. Il y avait là quelque chose d’irréel, d’onirique. J’étais bouleversé.

