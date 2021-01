6 / 6

Quatre années plus tard…

Quatre années plus tard, à l’automne 1945, après avoir participé à la Seconde Guerre mondiale, je suis retourné à Coho Creek. Après les horreurs de la guerre, j’étais content de retrouver les épicéas élancés et de respirer l’air tonifiant et familier de la taïga de l’Alaska. Puis j’ai vu, pendu au thuya géant où je l’avais laissé, le piège désormais rouillé qui avait retenu prisonnière la louve allaitante. Cette vision a fait naître une sensation étrange et quelque chose m’a poussé vers le mont Kupreanof et la prairie où je l’avais vue la dernière fois. Là-bas, sur une corniche élevée, j’ai poussé un long hurlement grave – comme je l’avais souvent fait.

Un écho a répondu au loin. J’ai répété l’appel. De nouveau l’écho, puis un loup a surgi d’une arête, à environ un kilomètre, et s’est avancé dans ma direction. Un frisson m’a saisi. J’ai reconnu la silhouette de la louve grise, même après quatre années. «Bonjour, ma belle», ai-je ­murmuré. Elle s’est approchée, oreilles dressées, corps tendu, avant de s’arrêter à quelques mètres. Sa queue touffue remuait légèrement. Puis elle a disparu.

J’ai quitté l’île Kupreanof quelque temps plus tard et je ne l’ai jamais revue. Mais le souvenir qu’elle m’a laissé – vivace, obsédant, un peu inquiétant – restera toujours présent, un rappel que la nature recèle des secrets qui échappent aux lois et à l’intelligence humaines. Pourtant, un moment, c’est comme si nous avions réussi à partager nos mondes et à franchir une barrière qui n’avait jamais été destinée à être levée. Il n’y a pas d’explication pour ce genre d’expériences. On peut seulement les accueillir et – parce qu’elles sont teintées d’une touche de mystère et d’étrangeté – les chérir d’autant plus.

Première publication, Reader’s Digest mai 1987.