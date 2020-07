Dee Carpenter Originals/Shutterstock

Le rapprochement

Puis Bosco a commencé à me lécher les mains. Devinant ce qu’il cherchait, je lui ai donné une poignée de sel. Plein d’enthousiasme, il a plaqué ma main au sol de ses griffes de cinq centimètres – capables d’arracher l’écorce d’un thuya mature, des griffes capables de supporter ses 225 kilos lancés à pleine vitesse vers le sommet des plus hauts arbres, des griffes qui pourraient trancher un corps humain comme une scie à ruban. Finalement, le dernier grain de sel a disparu, et nous nous sommes rassis côte à côte. Je me suis demandé si je rêvais. Bosco s’est remis sur ses quatre pattes, a émis un long rot sonore à l’haleine de poisson, puis il a disparu dans l’obscurité pluvieuse. Il est bientôt revenu – avec un message. Il s’est assis près du sac de couchage et a tenté de gratter sa croupe juste au-dessus de sa queue, mais il ne pouvait l’atteindre. À plusieurs reprises, il m’a gentiment bousculé en grognant sauvagement en direction de sa démangeaison. J’ai fini par comprendre et j’ai posé une main légère sur son dos. Il s’est aplati pour occuper les deux mètres de l’abri tandis que je commençais à gratter sa fourrure dense et huileuse.

Puis la véritable raison de sa visite m’a sauté aux yeux. Juste au-dessus de sa queue écourtée, plusieurs tiques gorgées de sang étaient incrustées dans sa chair enflée.

Lorsque j’ai extrait le premier parasite, j’ai cru que j’allais être mis en pièces – son rugissement a fait trembler la forêt. Mais j’étais déterminé à finir le travail. Chaque fois que je retirais une tique, je lui montrais pour qu’il la renifle avant de la laisser tomber dans le feu, et avant que j’ôte la dernière, il me léchait déjà aimablement la main.

Au rythme de ses allées et venues, de sa truffe froide et humide, l’ours m’a réveillé plusieurs fois au cours de la nuit. Mon sac de couchage ressortait plus mouillé et boueux chaque fois qu’il se tapissait à côté de moi.

