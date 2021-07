11 septembre 2001: le jour où le monde s’est arrêté

M. Elliott ne voulait pas être pris de court. La mairie mit aussitôt sur pied un centre d’opérations d’urgence et mobilisa les associations locales. Les employés municipaux et fédéraux furent prévenus de ce qui attendait Gander.

Il faudra plus que quelques heures pour résoudre le problème, songea le maire. Même s’ils restent à bord, les passagers auront faim et il faudra nourrir plusieurs milliers de personnes, un effort colossal pour une ville de 10 000 habitants.

R. Fresson

Les premiers avions déroutés

Le premier avion dérouté atterrit sur le tarmac un peu avant 11h, heure locale. Le vol 75 de Virgin avait décollé de Manchester, en Angleterre, et faisait route vers Orlando, en Floride, avec 337 passagers à bord, essentiellement des familles qui allaient à Disney World. L’avion roula jusqu’au terminal. Un petit groupe de policiers se posta autour de l’appareil, les passagers regardaient par les hublots.

Le bruit des moteurs et le ballet ininterrompu d’avions au-dessus de la ville attira les gens à l’extérieur. La seconde piste fut réservée au stationnement des aéronefs. Plus de 36 allaient s’y ranger l’un derrière l’autre.

Les pilotes ne savaient pas ce qu’ils devaient dire aux passagers. À bord de Lufthansa, Reinhard Knoth se contenta d’annoncer que des problèmes sur le territoire américain le contraignaient à atterrir au Canada.

Quel genre de problèmes, aurait voulu savoir le passager Werner Baldessarini, P. D. G. de Hugo Boss et, surtout, quand allaient-ils redécoller? Il était attendu à New York pour la Fashion Week. C’était un de ses derniers défilés avant qu’il ne prenne sa retraite et il avait tout fait pour que ce soit un succès.

Quand l’avion fut posé, le capitaine Knoth rendit compte aux passagers de la situation à New York et à Washington. Il venait également d’apprendre qu’un quatrième avion s’était écrasé en Pennsylvanie. On craignait des milliers de morts. Werner Baldessarini eut honte de s’être inquiété pour son défilé.

À bord du vol Continental 23, parti de Dublin en direction de Newark, dans le New Jersey, les passagers poussèrent des cris d’effroi quand le capitaine annonça que deux avions avaient percuté le World Trade Center et qu’un troisième s’était écrasé sur le Pentagone. George Vitale songea aussitôt à sa sœur Patty qui travaillait dans la tour Sud. Elle avait perdu son mari l’année précédente et elle faisait peut-être partie des victimes. Il pensa à son neveu Patrick, 14 ans, dont il était le tuteur. À 43 ans, aurait-il la force d’élever un adolescent?

Enquêteur principal à la police de l’État de New York, M. Vitale revenait d’un séjour en Irlande où il devait préparer l’encadrement sécuritaire pour une visite du gouverneur.

Celle-ci ayant été annulée, on lui avait demandé de rentrer. Après l’atterrissage à Gander, il continua de recevoir des bribes d’information, surtout par les brefs coups de fil de passagers aux membres de leurs familles. La rumeur enflait: les deux tours s’étaient écroulées. Pis, plusieurs dizaines de pompiers et d’agents de police étaient à l’intérieur. Une nouvelle inquiétude s’ajouta: son meilleur ami, Anthony DeRubbio, était pompier à New York.

Quand il réussit enfin à avoir le gouverneur au téléphone, dans sa résidence d’Albany, dans l’État de New York, c’était le chaos en ville. La voix de l’homme traduisait sa peur; M. Vitale se sentait angoissé et coupable de ne pas être là pour soutenir les habitants de sa ville.

À bord du vol 105 de l’Aer Lingus, qui assurait la liaison entre Dublin et New York, Hannah et Dennis O’Rourke écoutèrent attentivement le pilote expliquer la situation. Hannah songea à son fils Kevin, pompier depuis 18 ans à New York et membre d’une équipe de sauvetage d’élite du service des incendies. «Il ne travaillait peut-être pas aujourd’hui», glissa-t-elle à Dennis qui acquiesça en silence. Elle ferma les yeux et se mit à prier.

Une fois l’avion atterri, un homme tendit à Hannah son portable pour qu’elle appelle sa famille. C’était bien un jour de travail pour Kevin, annonça sa fille. Personne n’avait de ses nouvelles. «Je suis sûre que tout va bien», ajouta-t-elle. Kevin s’était maintes fois sorti de situations dangereuses. Son capitaine lui reprochait souvent de prendre des risques, mais l’homme ne savait pas travailler autrement.