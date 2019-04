Dans la tête de Khalil – entrevue avec Yasmina Khadra

Au début du roman, on est dans la tête de Khalil. Le lecteur ne sait pas encore, mais ce jeune marocain, qui habite en Belgique, file vers le Stade de France pour commettre l’irréparable : se faire sauter dans le RER après le match de foot. Pour écrire ce livre, Yasmina Khadra est entré dans la peau de ce jeune terroriste, non pas pour expliquer le geste, mais pour démontrer que la frontière entre les bonnes et les mauvaises décisions est parfois bien mince.



Mais la bombe de Khalil ne va pas fonctionner et que ce sera une bonne chose – mais le protagoniste ne saisit pas tout de suite sa chance. D’abord en colère, Khalil va peu à peu remettre son geste en question.

La force de l’amitié

L’amitié va entraîner Khalil vers le pire, et l’amitié va aussi le sauver. On se demande alors si faire le mal ne serait qu’une question de mauvaises influences… Est-ce que Khalil – qui n’est pas foncièrement méchant – aurait agi et pensé autrement s’il avait eu d’autres fréquentations? Des amis différents, comme celui qui va l’influencer ensuite?

Pour Yasmina Khadra, c’est clair : Khalil est responsable de ses choix et, bien qu’il subit de mauvaises influences, ça ne l’empêche pas de savoir qu’il est en train de dériver. « Ça ne fait pas d’eux des victimes, des innocents. Ils sont coupables de leurs choix. Il (Khalil) est en train de choisir la mauvaise voie et il le sait. Il est responsable. Je n’ai pas d’empathie ni de compassion pour lui. J’ai seulement essayé d’installer sa violence dans sa propre humanité. Parce que c’est d’abord un être humain, il est capable du meilleur comme il est capable du pire. S’il a choisi la voie de la perdition, j’essaie d’expliquer comment il en est arrivé là. » Mais la faiblesse, malheureusement c’est cette quête d’amitié, de protection : quand les jeunes sont récupérés par de bonnes paroles, et ensuite embrigadés. Ils se retrouvent piégés, ils ne peuvent plus faire marche arrière.

Dans ce roman, où le sentiment d’amitié est très fort, Khalil peut aussi bien être perdu que sauvé par l’amitié. « L’amitié sauve toujours et vous savez, il est des amitiés qui sont plus fortes que l’amour. C’est ça qui nous donne la force d’avancer dans la vie. L’amitié est là pour nous réveiller, pour nous éveiller à la chance que nous avons d’être bien entouré. »

Mais pour trouver de bons amis, «il faut d’abord être ami avec soi-même. C’est-à-dire se souhaiter tout ce qui nous émerveille, tout ce qui nous aide à mettre un peu de lumière dans notre quotidien. Il faut d’abord se souhaiter du bien à soi, et après on peut le souhaiter aux autres et le partager», ajoute Yasmina Khadra.

Parce que Khalil n’est pas pire, ni mieux qu’un autre. Cette violence-là, elle peut naître chez n’importe qui… « Absolument, c’est ce que je voulais dire. Ce livre je l’ai écrit surtout pour les jeunes. Je voulais que ce roman soit étudié dans les lycées, pour permettre aux jeunes de comprendre qu’un discours insidieux est dangereux pour eux et pour la société.»

Sonder la noirceur de l’âme humaine

Ce n’est pas nouveau pour Yasmina Khadra, on pense entre autres à Ce que le jour doit à la nuit. Il place son protagoniste dans une situation impossible, mais cette fois en misant sur la rédemption. Khalil ne semble pas avoir peur de la mort et voit sa mission comme un séjour en ville. Mais probablement que cette attitude l’aide à affronter l’impossible. Khalil n’a pas peur – du moins, il ne le montre pas – et pourtant, le monde entier a peur…

« Ce qui m’a inspiré pour écrire ce roman, c’est cette peur qui se développe dans le monde concernant les musulmans. Et parallèlement à ça, il y a la peur de la montée de l’idéologie intégriste : qu’ils soient fascistes, islamophobes, antisémites ou racistes. Je constate, en quelque part, que nous sommes en train de perdre ce qui devrait être l’essence même de l’humanité : notre propre sensibilité. »

Selon l’auteur, lorsqu’on ne trouve pas de solution à son problème, on lui cherche un coupable. « Et le problème de l’humanité maintenant, c’est la crise financière, c’est l’exclusion du facteur humain, dans les relations aujourd’hui. Au lieu de prendre du recul et essayer de comprendre par elle-même son propre malheur, elle devient l’actrice de son propre malheur. »

En fait, explorer la noirceur humaine permet à l’auteur d’expliquer les choses, même si certains n’aimeront pas revivre – ou plutôt voir de l’intérieur – la préparation des attentats de Paris du 13 novembre 2015.

Retour au polar dans un thriller amoureux

Yasmina Khadra écrit avec une grande justesse dans les sentiments. Après la lecture de Khalil, a déjà hâte au prochain roman … et on est chanceux, car il sort au Canada, le 10 mai 2019. « C’est un roman policier, mais littéraire, qui tente de cerner la fragilité du couple. »

Alors c’est parfait pour l’été et les vacances… oui et non. L’outrage fait à Sarah Ikker – c’est le titre du roman, parle de la détresse du couple après l’agression de Sarah. Le couple qui se retrouve disloqué après ce drame. Quand on a cherché à en savoir un peu plus, l’auteur a préféré rester silencieux sur le sujet, pour nous laisser découvrir… Une excellente lecture en perspective.