3 / 5 goumi/Shutterstock France: des musulmans à la défense d’une cathédrale En novembre 2020, 50 musulmans ont monté la garde devant la cathédrale de Lodève, dans le sud de la France. Ils avaient été mobilisés par Elyazid Benferhat, un homme de 36 ans employé par la pétrolière française Total et entraîneur d’une équipe de soccer locale, qui avait été cons­terné par les récents attentats terroristes islamiques et la vague d’islamophobie qu’ils avaient déclenchée. Le 16 octobre, un enseignant avait été décapité à Paris et le 29, trois personnes avaient été poignardées à mort à la basilique Notre-Dame de Nice. La protection de la cathédrale locale, même symbolique, a été chaleureusement accueillie par les paroissiens. «Notre mouvement est le fruit d’une initiative citoyenne spontanée, a déclaré Elyazid Benferhat. Il vise à changer la situation en France et dans le monde, à stopper la persécution constante des musulmans.» Ces témoignages de bonté, de compassion et de bravoure vous redonneront foi en l’humanité!

4 / 5 NicoElNino/Shutterstock Royaume-Uni: réduire les émissions de CO2 ne coûterait pas cher À en juger par les incendies de forêt qui ont dévasté l’Australie, le Brésil et l’Indonésie récemment et par l’effondrement de la dernière barrière de glace intacte de l’Arctique canadien en juillet 2020, la crise climatique se développe plus vite que les spécialistes ne s’y attendaient. Mais réduire les émissions de carbone, facteur premier des changements climatiques, pourrait se révéler plus facile et moins coûteux que prévu grâce à la chute du prix de l’énergie renouvelable. Arriver à la neutralité carbone serait même bon pour l’économie: les véhicules électriques coûteront moins cher que ceux qui carburent à l’essence, par exemple, et l’argent investi par l’État dans des infrastructures propres crée deux fois plus d’emplois qu’un soutien équivalent aux énergies fossiles. La baisse du prix de l’énergie renouvelable résulte de divers facteurs, dont le progrès technologique, la plus grande compétitivité des chaînes d’approvisionnement et la meilleure expérience des promoteurs de ces projets. Vous serez surpris d’apprendre qu’il est possible de sauver la planète en mangeant différemment!