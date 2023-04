Déchétarisme: Anna Sacks trouve des trésors dans les poubelles de New York

Les déchets de New York sont le trésor de cette adepte du déchétarisme, et elle utilise ses réseaux sociaux pour lutter contre la surconsommation.

Au milieu des années 2010, Anna Sacks travaillait dans une banque d’investissement à New York et menait une belle vie. Mais pas SA vie de rêve! Elle voulait s’épanouir davantage et avoir l’impression d’accomplir quelque chose d’important.

Quand on cherche à donner un sens à sa vie, on peut lire un bouquin de croissance personnelle, faire un peu de surcyclage (de upcycling, en anglais) ou même faire du bénévolat quelques heures par semaine.

Anna Sacks, a pour sa part décidé de faire ses valises et de déménager dans le Connecticut pour participer à Adamah – qui signifie «Terre» en hébreu – un programme agricole juif qui se concentre sur le développement durable et sur la culture d’aliments écologiques. Elle revient trois mois plus tard à New York avec un nouvel objectif de vie et les compétences requises pour faire de ses rêves une réalité, enfin!

«L’une des choses qui m’ont vraiment marqué, c’est le peu de déchets produit par les agriculteurs de Adamah et la façon dont ils traitaient leurs déchets, principalement par le biais du compostage», dit-elle. «Je me suis demandé pourquoi nous ne faisions pas ça à New York. Quand je me promenais dans mon quartier, j’étais choqué par le nombre de sacs de déchets empilés. J’ai commencé à me demander ce qu’il y avait réellement dans tous ces sacs et bacs de recyclage sur les trottoirs», raconte-t-elle.

Au lieu de rester coincée dans un cycle sans fin d’ecoanxiété, elle s’est lancée dans une mission qui ferait d’elle l’une des militantes les plus influentes du changement climatique sur les réseaux sociaux.

Déchétarisme ou l’art de surveiller ses poubelles

Anna Sacks remercie le programme Adamah de lui avoir ouvert les yeux sur les dommages causés par la culture de consommation, tant au niveau local, national que mondial, et sur la nécessité de trouver des solutions concrètes.

Elle suit, en 2016, un cours de perfectionnement en compostage et commence à travailler au sein d’un programme de sauvetage alimentaire. Mais c’est en 2017 qu’elle trouve sa vocation. Pour assouvir sa curiosité et l’aider à se procurer de la nourriture et des fournitures ménagères, elle se lance dans le déchétarisme.

Lors de balades dans son quartier, Anna Sacks fouille dans les ordures pour chercher des objets réutilisables ou des aliments encore comestibles. Elle a 31 ans. Rapidement, ses balades parmi les poubelles se transforment en promenades de bennes à ordures en bennes à ordure. Vous seriez surpris de voir la quantité et l’éventail de choses vraiment géniales – comme des vêtements, de la vaisselle, de la nourriture et des livres – qu’elle récupère et documente sur ses comptes Instagram et TikTok.

Dénoncer une société de (sur)consommation

Anna Sacks s’est donné le surnom de The Trash Walker (la promeneuse de poubelles) sur les réseaux sociaux et elle a rapidement gagné en popularité grâce à ses vidéos éducatives, drôles et surprenantes qui mettent en lumière les problèmes de surconsommation. Ses vidéos partagent aussi de l’information utile sur la façon de suivre un mode de vie plus durable. «Le problème fondamental est la surproduction, qui conduit à la surconsommation, qui conduit à une immense quantité de déchets», dit-elle.

Pensez un instant à votre armoire qui déborde. La mode rapide permet d’acheter facilement les dernières tendances à bas prix, mais ces vêtements finissent à la poubelle rapidement.

Anna Sacks a d’ailleurs fait une vidéo qui expose une montagne de «déchets» de friperie. On y voit des sacs poubelles noirs remplis de vêtements envahissent le trottoir et qui contiennent les marchandises que le magasin ne réussissait simplement pas à vendre.

«C’était très bouleversant à voir, mais pas surprenant non plus, déplore-t-elle. La société fabrique trop de vêtements; il faut en produire moins et de meilleure qualité.»

Donner un «coup de pied» aux marchandises sur le trottoir

La leçon de Sacks n’est pas seulement que nous devons produire moins de choses. C’est que nous devons aussi arrêter de jeter des objets parfaitement utilisables. Jetez un coup d’œil aux poubelles de n’importe quel magasin de détail et vous comprendez.

«D’habitude, je ne suis pas choquée par mes trouvailles, mais c’est choquant à voir», dit-elle dans une vidéo de 2021 dans laquelle elle déterre 16 boîtes de mouchoirs non ouvertes et deux paquets de rouleaux de papier toilette du tas d’ordures d’une chaîne de pharmacies américaine. Dans une autre vidéo, elle récupère trois sacs de KitKats dans les poubelles d’une autre pharmacie.

Elle trouve régulièrement des sacs de bonbons et des boîtes de tampons non ouverts à l’extérieur des pharmacies, des fleurs à l’extérieur des fleuristes et des décorations à l’extérieur des magasins de fête. (Son dernier voyage dans la benne à ordures de Party City a été payant. Anna Sacks a rapporté environ 3 000$ US de marchandises, la plupart encore dans l’emballage original.) Et dans la poubelle d’un magasin d’aubaines, elle a trouvé une couverture de marque Pottery Barn Kids neuve d’une valeur de 60$ et une boîte de vaisselle florale.

Il y a aussi beaucoup de déchets alimentaires dans les poubelles des écoles publiques. «Je pense que le système scolaire public de New York pourrait mieux gérer son inventaire», critique-t-elle depuis qu’elle a trouvé des centaines de sacs de mini-carottes gaspillés.

Aller à la source du problème

Le fait est que les entreprises et autres organisations (comme les écoles publiques) choisissent souvent de détruire ou de jeter des objets plutôt que de les donner à des personnes qui pourraient en avoir besoin. Une grande raison de ce gaspillage est la façon dont les lois fiscales américaines sont actuellement structurées, dit Anna Sacks.

Les détaillants qui détruisent des marchandises peuvent réclamer le coût comme une perte sur leurs taxes et peuvent ainsi être remboursés de tous les tarifs. S’ils donnent des biens, ils ne peuvent réclamer qu’un petit montant à titre de déduction caritative sur leurs impôts. Cela donne aux entreprises une incitation financière à gaspiller.

Les employés ont souvent les mains liées en ce qui concerne le protocole d’élimination. «Ils (les employés) ne sont pas autorisés à ramener des choses à la maison, rappelle Anna Sacks. Ce serait considéré comme du vol, et ils seraient licenciés pour cela. Idem pour le don. Même si un employé voulait en faire don, il pourrait être licencié car ce serait considéré comme du vol».

«Les entreprises doivent faire mieux pour réduire leurs déchets, mais les électeurs doivent également s’exprimer et faire changer ces politiques», dit-elle.

Incarner le changement

Les vidéos d’Anna Sacks sont devenues virales à plusieurs reprises, provoquant des ondes de choc dans les industries. Sa vidéo la plus populaire date de 2021. Elle y présentait de tout nouveaux sacs à main de luxe Coach qui avaient été coupés par des employés avant d’être saccagés – une façon d ‘«endommager» les produits indésirables pour profiter de l’échappatoire fiscale. Ce qui est plutôt paradoxal, c’est «l’engagement de durabilité» qui figure sur le site Web de Coach. Il indique que l’entreprise encourage la réparation des sacs endommagés et fait partie de «l’économie circulaire»…

Cette courte vidéo de 56 secondes a été mise en ligne en octobre, et une semaine plus tard, Coach annonçait des changements à sa politique, déclarant qu’il ne détruirait plus les retours en magasin…

En 2019, elle a exposé les pharmacies américaines CVS pour avoir jeté une benne à ordures pleine de fournitures médicales parfaitement bonnes. Elle a elle-même contacté le PDG de l’entreprise, lui suggérant de former des partenariats de dons locaux. En réponse, la société a déclaré qu’elle se pencherait sur la question. L’entreprise s’est finalement engagée à abandonner les sacs en plastique…

Tenir les entreprises responsables de leurs promesses est un autre des objectifs d’Anna Sacks. En 2016, Starbucks a annoncé qu’il donnerait tous les aliments invendus, au lieu de les jeter, avant 2020. Les vidéos de Sacks datant de 2020 ont montré que malgré sa promesse, l’entreprise jetait toujours des tonnes de bonne nourriture. En 2022, Starbucks s’est réengagé, affirmant qu’il réduirait de 50% les pertes et le gaspillage alimentaires totaux dans ses opérations aux États-Unis d’ici 2030.

En mars 2021, Anna Sacks a partagé une vidéo de Jonathan Card, qui a trouvé un perroquet vivant dans une benne à ordures Petco. L’indignation des médias sociaux a été si immédiate et intense que l’entreprise a été forcée d’ouvrir une enquête officielle.

Des trésors aux poubelles!

Ils disent que les déchets d’un homme sont le trésor d’un autre, et cela ne pourrait pas être plus vrai dans le cas d’Anna Sacks. Elle a découvert de nombreux joyaux cachés dans les sacs poubelles de New York:

Un ancien ensemble de bols à punch Russel Wright Saturn. Il fait maintenant partie de la collection permanente du Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum.

Une pelote de colliers Tiffany hors de prix. Elle et un ami ont passé des heures à les démêler.

Une belle urne pleine de cendres d’un chat de compagnie. «C’est une bonne chose que j’aie lu la plaque en bas, sinon je l’aurais peut-être ouverte», dit-elle.

Une veste d’opéra en velours vert. Elle l’a gardé et le porte toujours.

Une page encadrée d’un véritable livre médiéval. Il est désormais accroché chez elle.

Un ensemble de chaises en rotin comme neuves et une table basse. Ils sont dans son salon.

Une collection de livres de bord pour tout-petits. Elle les a offerts à sa nièce.

Les meilleurs chocolats. Elle en garde quelques-uns et donne les autres.

Un ensemble de porcelaine rétro.

Fleurs fraîches. «Les magasins en jettent beaucoup», dit-elle. «J’ai presque toujours des fleurs fraîches chez moi.»

Chaussettes en laine neuves.

Décorations et ampoules de couleur.

Jardinières avec plantes. Elle fait de son mieux pour que les plantes prospèrent.

Partager ses trouvailles

Les détours dans les poubelles ont donné à Anna Sacks un approvisionnement presque infini de vêtements, de nourriture, d’appareils électroménagers, de vaisselle, de verrerie, de couverts, de livres, de cadres, de bougies et d’œuvres d’art. Elle en garde certaines, mais sa propre maison étant maintenant assez bien approvisionnée, elle distribue une grande partie de ses prises à d’autres personnes.

Tout d’abord, elle essaie de les donner de manière informelle à sa famille, à ses amis ou à des personnes dont elle sait qu’elles pourraient échanger un article. Ensuite, elle apporte les objets restants dans des magasins de revente afin que d’autres puissent bénéficier de sa chasse au trésor. Parfois, elle dépose des produits de longue conservation dans les réfrigérateurs communautaires, ce qui permet à quiconque de prendre de la nourriture gratuitement.

Chose certaine, elle ne donne pas d’articles aux friperies. Ces détaillants jettent beaucoup de dons, qu’elle sélectionne ensuite.

Prise de conscience

L’objectif principal de Sacks est simplement d’amener les gens à prêter attention au nombre de choses inutiles qu’ils achètent pour ensuite les jeter aux poubelles. «Une fois que vous êtes conscient de la façon dont vous consommez, vous comprenez rapidement comment améliorer votre mode de vie», estime Anna Sacks.

Voici quelques-unes de ses suggestions afin de moins gaspiller:

composter ses restes de nourriture;

apprendre à cultiver des aliments de manière durable à la maison;

réparer les articles au lieu d’en acheter de nouveaux immédiatement;

ranger et réutiliser les articles saisonniers et les décorations de fêtes;

acheter des produits d’occasion;

participer à des échanges de biens;

donner les objets inutilisés depuis 1 an;

recycler. Assurez-vous simplement de savoir comment recycler correctement. Trop de gens jettent tout et n’importe quoi dans le bac vert, ce qui rend tous leurs efforts inutiles.

Faire ses propres balades dans les poubelles!

Apprendre à fouiller dans les poubelles

Le concept est simple: promenez-vous dans votre quartier, regardez dans les bennes à ordures et récupérez les objets utilisables. Anna Sacks donne quelques conseils:

Emporter des sacs fourre-tout réutilisables en tout temps. Vous ne savez jamais quand vous tomberez sur un trésor dans la poubelle de quelqu’un.

Porter des gants anti-perforation lorsque l’on fouille dans les poubelles.

Ne pas ouvrir les conteneurs ou les bacs poubelles verrouillés.

Si vous ouvrez un sac, vous devez vous assurer de le refermer.

Laisser la zone plus propre que vous ne l’avez trouvée.

Rechercher les aliments préemballés et éviter les choses qui doivent être réfrigérées.

Si vous faites la trouvaille du siècle, mais que vous ne pouvez garder l’objet chez vous en raison de sa taille par exemple, publiez des articles dans des groupes locaux sur les médias sociaux faisant l’apologie du freecycle, un mouvement international dont l’objectif est de favoriser le don et la réutilisation d’objets pour éviter leur mise en décharge.

