Voici pourquoi c’est le moment idéal de rompre avec le papier toilette

Andrey_Popov/Shutterstock

Le papier toilette: n’est pas hygiénique

«Je suis loin d’être parfaite en ce qui concerne l’organisation, mais la propreté est très importante pour moi. Des études ont montré que le papier hygiénique n’est pas aussi efficace que nous le pensons pour éliminer les matières fécales», lance Gane. Pas étonnant que tant d’objets en garde des traces, lorsqu’on effectue ce genre d’études!

Dans un autre ordre d’idées, le papier de toilette réutilisable se lave à la machine et est offert en rouleau ou en feuilles. Vous pouvez également utiliser un tissu doux et élastique que vous avez à la maison et qui ne sert plus, et le couper en pièces de tailles similaires. À cet effet, la ratine est efficace puisqu’elle est absorbante et ne s’effiloche pas après avoir été coupée.

Le papier de toilette en tissu est l’un des produits réutilisables que vous pouvez choisir pour réduire vos déchets.