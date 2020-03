COVID-19: d’où vient cette peur de manquer de papier de toilette?

À l’heure de la pandémie de COVID-19, les gens se ruent pour stocker du papier de toilettes de peur d’en manquer. Pour dissiper le sentiment de panique, les gouvernements doivent porter attention à la manière dont ils communiquent l’information.

À l’instar d’autres pays, comme le Royaume-Uni, le Canada se retrouve plongé dans une frénésie d’achat de papier hygiénique en réponse à l’épidémie de coronavirus.

Le Canada et le Royaume-Uni ne sont pas les seuls pays où la panique s’est emparée des consommateurs. Les médias sociaux sont inondés d’images captées partout dans le monde de chariots remplis et alignés aux caisses des supermarchés, d’étagères vides et de clients ayant acheté assez de rouleaux de papier pour tenir pendant six mois de siège.

Le simple fait de voir ces images, en plus des fausses nouvelles et des canulars qui circulent au sujet du coronavirus, contribue à alimenter la panique. Ce phénomène aggrave le problème bien au-delà de tout ce qui avait été constaté pendant l’épidémie de SRAS, alors que les réseaux sociaux n’existaient pas.

Mais qu’est-ce qui provoque cette peur panique de manquer de papier de toilette, et autres denrées, et quoi faire pour y remédier? Les réponses se trouvent du côté des gouvernements… Pour que ces comportements d’achats irrationnels cessent, les États doivent montrer qu’ils contrôlent la situation en prenant des actions décisives et en maintenant une communication soutenue et transparente avec la population.

