Petit guide pour savoir comment nettoyer une toilette

Gumbariya/Shutterstock

Il s’agit probablement de l’une des tâches que vous aimez le moins faire, mais il n’y a pas moyen de la contourner – les toilettes doivent être nettoyées (au moins une fois par semaine!).

Voici comment accomplir cette tâche rapidement et efficacement, afin que vos toilettes soient d’une propreté éclatante, désinfectées et prêtes à être utilisées par tous vos invités. Il ne vous restera plus qu’à entreprendre la nettoyage de ces objets quotidiens plus sales qu’un siège de toilette…

Comment nettoyer une toilette?

Étape 1: Faites gicler le nettoyant pour cuvette à l’intérieur de la toilette, recouvrant toute la cuvette (et sous le rebord).

Étape 2: Laissez le nettoyant reposer pendant 10 minutes pour qu’il agisse correctement. Pendant qu’il désinfecte, attaquez-vous à l’extérieur des toilettes.

Étape 3: Remplissez le lavabo de la salle de bain ou un seau d’eau chaude, puis ajoutez 125 ml d’eau de Javel.

Étape 4: Trempez un chiffon en microfibre dans ce mélange et pressez l’excédent. Utilisez le chiffon humide pour essuyer l’extérieur des toilettes de haut en bas, en nettoyant le siège et le couvercle en dernier (et n’oubliez pas la chasse d’eau).

Étape 5: Vaporisez le nettoyant pour salle de bains partout où vous voyez une accumulation supplémentaire, comme au fond des toilettes ou sur les boulons du siège (de nombreuses toilettes ont des couvercles qui se détachent pour que vous puissiez nettoyer les accessoires à fond). Laissez agir le produit, puis essuyez ou frottez au besoin.

Étape 6: Retournez à l’intérieur de la cuvette des toilettes où vous avez laissé le nettoyant agir, et frottez avec une brosse pour cuvette et tirez la chasse.

Si vous avez plutôt des problèmes de plomberie, voici comment déboucher une toilette sans ventouse (pour régler le problème tout en évitant les dégâts!).

Comment enlever les taches d’eau dure?

Si votre toilette a toujours un anneau gris qui délimite la ligne d’eau, vous avez probablement de l’eau dure. Ces marques peuvent être extrêmement difficiles à enlever et la simple brosse des toilettes ne suffira pas. Vous aurez besoin d’une arme secrète: un bâton à récurer.

Ce bâton abrasif en pierre ponce élimine l’anneau d’eau dure sans rayer la céramique. Une fois que vous l’aurez essayé, vous ne serez plus capable de vous en passer! Mouillez d’abord le bâton, puis frottez-le sur la ligne d’eau dure avec des mouvements de va-et-vient. L’accumulation de pâte aide à nettoyer et à polir. Une fois l’anneau parti, rincez pour éliminer la pâte et les résidus.

Continuez dans votre lancée en découvrant comment nettoyer la salle de bain du plafond au plancher…

Récapitulatif des outils de nettoyage que les pros utilisent

Nettoyant pour cuvette et salle de bain avec javellisant: un gel adhérent qui tue 99,9 % des bactéries que vous laissez reposer pendant quelques minutes avant d’essuyer.

un gel adhérent qui tue 99,9 % des bactéries que vous laissez reposer pendant quelques minutes avant d’essuyer. Chiffons en microfibre: ils ne tacheront pas l’eau de Javel et essuieront en douceur tous les coins et recoins à l’extérieur de vos toilettes.

ils ne tacheront pas l’eau de Javel et essuieront en douceur tous les coins et recoins à l’extérieur de vos toilettes. Bâton à récurer: l’outil le plus efficace pour les taches d’eau dure.

