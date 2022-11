Noël en avant-première avec Walmart Canada

Sélection.ca

L’esprit des Fêtes

Bien que la température fût au beau fixe à Toronto où avait lieu l’événement – pas un flocon de neige à l’horizon, mais plutôt un soleil radieux – nous étions transportés dans l’esprit des Fêtes. En effet, Walmart Canada donnait le coup d’envoi de la période des Fêtes avec le dévoilement de sa liste des jouets les plus populaires en 2022. Ce fut un événement scintillant, plein de lumières de Noël, de sapins argentés et de couleurs vives.

Avec ses idées cadeaux pour tous les groupes d’âge et convenant à tous les budgets, Walmart est décidément une bonne adresse pour le magasinage des Fêtes. On peut choisir parmi des marques populaires, des jeux de stratégie, de société ou des jouets de collection. (Et bien sûr un large éventail de jouets incontournables avec les bas prix célèbre à Walmart.)

Tout trouver au même endroit

Cochez la plupart des items sur votre liste de cadeau en un après-midi, en magasin ou en ligne. Petites pensées pour le bas de Noël, liste des enfants ou gros cadeau pour toute la famille… ou pensée pour le professeur ou pour l’hôtesse. Articles de cuisine, produits de beauté, jouets et jeux de société… et tout ce qu’il faut pour décorer la maison. De plus, selon ses besoins (et son budget!) on peut trouver de très jolis cadeaux pour moins de 10$, 20$, 25$ ou 50$. Et ce ne sont pas les idées qui manquent.

Nous étions agréablement surpris de découvrir la variété de produits offerts chez le détaillant populaire auprès des Canadiens: de la caravane Barbie au calendrier de l’avent pour Fido ou du kit de pinceau à maquillage en passant par la télécommande intelligente. Ce que nous avons retenu de cette belle soirée, c’est que nous irons certainement chez Walmart cette année pour trouver la plupart de nos cadeaux de Noël.

