Nos idées de cadeaux de dernière minute

12 / 28

AMAZON.CA

Montre connectée avec GPS Fitbit Versa 3

Idéal pour: le fanatique du fitness

Cette montre intelligente de remise en forme ne compte pas seulement les pas et les calories brûlées. Elle mesure votre fréquence cardiaque, évalue votre sommeil, entrepose plus de 300 chansons pour votre entraînement, contrôle votre application Spotify, dispose d’un GPS intégré, vous permet de recevoir des appels, des SMS et des alertes de calendrier lorsque votre téléphone est à proximité (et possède Amazon Alexa intégré). Et comme si cela ne suffisait pas, la durée de vie de la batterie est de plus de six jours, ce qui signifie que la montre ne manquera pas une seconde de votre vie active.

Acheter