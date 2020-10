Votre appareil d’entraînement idéal

1 / 6

Tapis roulant

Cet appareil, le plus populaire de tous, vous permet de déterminer votre rythme, depuis la marche paresseuse jusqu’au galop effréné. Il est facile et sécuritaire à utiliser. Les modèles plus coûteux incluent un dispositif de pente qui simule la montée et accroît votre dépense calorique; ils conviennent bien aux qui veulent perdre du poids sans courir. Quand vous vous tenez aux poignées au lieu de laisser vos bras ballants, non seulement vous diminuez votre effort cardiovasculaire mais vous déséquilibrez votre démarche naturelle.