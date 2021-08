Climatisation: 10 erreurs qu’il faut absolument éviter

6 / 10 KWANGMOOZAA/SHUTTERSTOCK Trop baisser la température Il s’agit d’une erreur courante qui vient de l’époque où l’on ne savait pas grand-chose du fonctionnement d’un système de climatisation. Les gens baissaient la température du thermostat dans l’espoir que le climatiseur réagisse plus rapidement ou travaille plus fort. Ce n’est pas le cas. Le climatiseur travaille autant pour abaisser la température d’un degré que de 20 degrés – c’est juste une question de temps et de réglages. Programmez donc votre thermostat exactement là où vous le souhaitez, et non pas plus bas que nécessaire.

7 / 10 WATHANYUSOWONG/SHUTTERSTOCK Ignorer les caractéristique de l’espace à climatiser Les unités de climatisation sont soigneusement dimensionnées en fonction du nombre de pieds cubes qu’elles doivent refroidir. C’est particulièrement important lorsque vous achetez un nouveau climatiseur ou que vous rénovez votre maison. Si un climatiseur est conçu pour un espace plus petit que le vôtre, il travaillera trop fort pour refroidir l’air, s’usera plus rapidement et aura du mal à répondre aux exigences du thermostat. Si le climatiseur est conçu pour un espace plus grand que le vôtre, il se mettra constamment en marche et s’éteindra, s’usant et devenant peu fiable avec le temps. Faites attention à la capacité et choisissez le bon appareil pour l’espace dont vous disposez.