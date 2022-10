47 trucs et astuces pour économiser cet automne… et toute l’année!

12 / 47

SHUTTERSTOCK

Payer comptant

Maîtrisez votre budget en disant adieu aux cartes et en payant en espèces. «Aux prises avec des dettes, je me suis mise à tout régler comptant – quand on voit l’argent s’envoler, on dépense plus prudemment», dit Caitlin, une rédactrice mère de deux enfants qui vit à Toronto. «Cela nous a obligés à surveiller les rabais, à comparer les prix et à planifier les repas.»