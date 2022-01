5 sports d’hiver inusités à pratiquer au Québec

1 / 5

Tyroparc

Tyroparc ̶ Sainte-Agathe-des-Monts

Amateurs et amatrices de sensations fortes et de parcours à la manière d’Arbre en arbres, attachez-vous bien. La proposition suivante devrait vous paraître alléchante. Enfilez vos baudriers et laissez-vous tenter par deux des quatre tyroliennes hivernales du Tyroparc. Situées dans un paysage féérique des Laurentides – à seulement une heure de Montréal – elles sont parmi les plus longues et hautes au pays et réussiront sans doute à vous couper le souffle.

Que vous descendiez seul ou en tandem, en couple ou entre amis, venez respirer le grand air et vous amuser entre les crêtes du mont Catherine et Sainte-Agathe-des-Monts… à 100 mètres du sol. Durant cette journée, vous serez accompagnés par des guides certifiés dont la passion pour la randonnée pédestre est contagieuse. Chaussez bottes et raquettes, car ces derniers vous guideront tout au long d’un sentier enneigé de 1.3 km.

Pour plus d’information, visitez le www.tyroparc.com.

