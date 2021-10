11 projets de rénovation à réaliser soi-même

Rien de plus satisfaisant que le sentiment du travail bien fait. Ces projets de rénovation sont plutôt simples et ne requièrent pas de grosses dépenses en outils et fournitures.

La peinture

«Avec un peu de patience et d’investissement dans les bons outils, certains projets de rénovation peuvent être réalisés par les propriétaires de maisons. La peinture est une excellente façon de redonner du lustre à son domicile, et ce n’est pas difficile quand on fait ses recherches et que l’on prend son temps», explique Newell Slade, entrepreneur général pour Newell Building.

Personne ne souhaite devoir repeindre une pièce une deuxième fois, alors mieux vaut faire comme les pros: achetez de la peinture et des rouleaux de bonne qualité et, pour gagner du temps et épargner de l’argent, choisissez une peinture contenant déjà un apprêt. Peinturer peut être amusant et relaxant si vous prenez le temps de bien le faire.» Mais voici d’abord ce que vous devez savoir avant de commencer des travaux de rénovation.