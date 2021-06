12 rénovations que vous regretterez probablement plus tard

2 / 13

RAWPIXEL.COM/SHUTTERSTOCK

Une pièce immense

On assiste souvent, dans les émissions de rénovation, à la démolition de murs pour créer une très grande pièce. Oui, c’est à la mode, et la perspective d’avoir un espace de vie ouvert et spacieux est tentante, mais vous pourriez le regretter. Par exemple si un grand îlot a remplacé la table familiale. «Malgré sa taille, cette pièce n’offre pas beaucoup de choix. Elle ne laisse qu’une seule pièce à la famille, et tout dégât sautera aux yeux jusqu’à son nettoyage. Il n’y a pas de table pour se retrouver et partager un repas. Et enfin, les émissions télé ininterrompues des enfants pourraient finir par vous irriter», prévient Michele Morrison, agente immobilière de la grande région de San Francisco.

Attention aux disputes dues aux travaux: les rénovations peuvent briser des couples, alors voici comment éviter le pire!