Le meilleur moment pour acheter un sapin de Noël au Canada

Votre envie d’être dans l’ambiance des fêtes vous incite à acheter un sapin de Noël au début de la saison? Ce n’est toutefois pas le moment le plus économique. En fait, mieux vaut l’acheter le plus près possible du 25 décembre. En effet, selon une étude menée par la société de services financiers Square, le prix d’un sapin de Noël pendant la période des fêtes a tendance à chuter à son niveau le plus bas – 34$ en moyenne au Canada – quatre jours avant Noël. Si l’on compare ce chiffre avec celui affiché au moment le plus cher pour acheter un sapin de Noël – le premier mardi de décembre – où les sapins se vendent en moyenne 83$, on constate qu’il est possible de faire des économies considérables…

Il y a d’autres facteurs que son coût à prendre en considération lors de l’achat d’un sapin de Noël. Pour vous aider à choisir le meilleur moment pour l’acheter, Square a réalisé une étude qui a révélé les éléments suivants:

Si vous n’aimez pas les bains de foule, évitez les lots le premier week-end de décembre, car c’est la période la plus populaire pour acheter un sapin de Noël (ce n’est pas une coïncidence si ce week-end est aussi l’un des moments les plus chers pour acheter!)

Le prix moyen d’un arbre de Noël au Canada est de 53$.

Les cinq variétés d’arbres de Noël les plus vendues au Canada en 2017 étaient le sapin baumier (coût moyen de 53$), le pin sylvestre (36$), le sapin Fraser (59$), le sapin Nordmann (81$) et le sapin Douglas (40$).

Remarque: ces données sont basées sur un échantillon de milliers de vendeurs au Canada en 2017.

