tungtaechit/Shutterstock

D’abord, qu’est-ce que le Bitcoin et pourquoi tout le monde en parle?

Le Bitcoin est une cryptomonnaie, c’est-à-dire une monnaie fonctionnant en dehors des systèmes bancaires et financiers qui, dans le cas de l’argent traditionnel, servent d’intermédiaires en vérifiant les transactions. Dans le cas de la cryptomonnaie, cette fonction est assurée par un registre numérique crypté, pratiquement impossible à pirater, rendu possible par une technologie de stockage d’informations nommée chaîne de blocs. La valeur du Bitcoin augmente au fur et à mesure que davantage de gens s’en servent pour effectuer des transactions et qu’ils en achètent. Le Bitcoin reçoit autant d’attention parce qu’il est la première cryptomonnaie, demeure la plus répandue et celle qui a la plus grande valeur.

Qui a inventé le Bitcoin et pourquoi?

L’inventeur est un individu (ou peut-être un groupe) opérant sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Il a créé le premier Bitcoin en 2009, peu après la crise économique de 2008 qui avait exposé les lacunes du système bancaire américain. L’idée était alors de créer une organisation financière plus démocratique, qui ne serait pas assujettie à ces puissants intermédiaires.

Pourquoi est-il beaucoup plus volatil que la monnaie courante?

La valeur de la monnaie traditionnelle est influencée par des interventions gouvernementales, comme la hausse ou la baisse des taux d’intérêt. En contraste, la cryptomonnaie est libre et non réglementée – elle l’était du moins, à l’origine.

Pensez-vous que la cryptomonnaie est la monnaie du futur?

Je pense qu’il est mieux de ne pas trop se fier à l’emballement médiatique. D’abord, la majorité des cryptomonnaies (il y en a plus de 10 000!) sont de la camelote, et plusieurs, carrément des arnaques créées pour plumer des investisseurs spéculatifs qui espèrent s’enrichir rapidement et qui n’examinent pas très attentivement où ils placent leur argent. La «bulle internet» de la fin des années 1990 offre une bonne comparaison: l’enthousiasme et l’investissement étaient énormes, mais la bulle a éclaté et presque toutes les compagnies impliquées ont fait faillite. Cela dit, les actions liées à cette bulle étaient au moins réglementées.

Tout cela pourrait donc s’effondrer?

Le Bitcoin et quelques autres cryptomonnaies comme l’Ethereum pourraient persister, voire influer sur l’avenir des systèmes bancaires en les incitant à réduire leurs coûts et à s’ouvrir à l’innovation technologique. Mais, dans l’ensemble, les devises courantes soutenues par des banques centrales demeurent stables et ne risquent pas de disparaître.

Que puis-je présentement acheter avec la cryptomonnaie?

De plus en plus de détaillants acceptent les Bitcoins, et je pense que certaines marques désirent montrer qu’elles sont à la page. Mais ce n’est pas très avantageux pour le vendeur.

Si on ne peut presque rien acheter avec le Bitcoin, à quoi cela sert-il d’en avoir?

La grande majorité des personnes qui possèdent de la cryptomonnaie considèrent cela comme un investissement qui pourrait prendre de la valeur avec le temps. Au début de 2017, un Bitcoin valait un peu plus de 1000$. L’automne dernier, le Bitcoin a atteint un sommet record de 68 000$.

Devrais-je me lancer immédiatement dans la cryptomonnaie?

C’est facile de se laisser séduire par la possibilité de gains importants, mais il y a aussi un risque de pertes considérables. En janvier 2022, le Bitcoin a perdu 50% de sa valeur en raison d’une baisse générale de la Bourse due à la pandémie. Si c’est votre fonds de retraite, vous êtes dans l’embarras! Mais si vous investissez à long terme, la cryptomonnaie pourrait faire partie de vos placements. Cela dépend de votre tolérance au risque.

