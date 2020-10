Comment acheter sur «Amazon Prime Day 2020» (et 10 des meilleurs achats locaux!)

10 / 11

MYSA

Mysa thermostat intelligent

Après avoir obtenu son diplôme de l’Université Dalhousie, Josh Green (de St John) cherchait un moyen d’aider les propriétaires à devenir plus écoénergétiques et à lutter contre les changements climatiques. Il a mis au point Mysa, un thermostat intelligent spécialement conçu pour les plinthes électriques et les systèmes de chauffage au sol. Le thermostat est contrôlé à l’aide d’une application qui détermine les horaires et surveille la consommation d’énergie. De plus, son design minimaliste convient à toutes les pièces.

Amazon Prime Day 2020 rabais: économisez 50$ sur le thermostat intelligent. Thermostat intelligent pour chauffage électrique au sol, 249$, Mysa.