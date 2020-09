2 / 7

Lancement de Ma Zone Québec

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Ma Zone Québec a démarré sur les chapeaux de roues!

George Karam et moi en parlions depuis longtemps, nous demandant pourquoi c’était si difficile pour les Québécois d’avoir le réflexe de l’achat local. La vérité: ce n’est pas facile. Je suis mère de trois enfants et je travaille à temps plein, alors je le sais! D’où l’intérêt pour le consommateur d’aller à un seul endroit pour trouver toutes sortes de produits locaux qui reflètent notre culture, notre créativité et le sens de l’innovation de nos entrepreneurs, bref, joindre l’utile à l’agréable. Et quand on a vu des chiffres qui annonçaient que 30% des petites entreprises ne passeraient pas à travers la crise – il y a des familles derrière ces statistiques… –, on a décidé de plonger. L’heure était à l’urgence, mais aussi à l’action.

