Fête des Mères: 15 idées de cadeaux 100% québécois à dénicher en ligne

3 / 16 Maturin.ca Crème hydratante pour les mains et pour le corps Avec un lavage de mains plus fréquent, il n’est pas surprenant que vos mains soient plus sèches qu’à l’habitude. La crème hydratante au beurre de karité et vitamine E de RoseCitron offre une hydratation optimale et une bonne cicatrisation. Offertes en lime-vanille, lavande, coco-ananas, fleur d’oranger et géranium, les crèmes sont fabriquées à la main avec des ingrédients issus de l’agriculture biologique, équitables et sans cruauté animale.

19.57$, Maturin.ca

4 / 16 CocooningLove.com Le coffret rose Les produits corporels Cocooning Love sont conditionnés et fabriqués à la main avec amour à Montréal. Les ingrédients utilisés sont 100% naturels et les contenants sont écologiques. Grâce au coffret rose, maman obtiendra un sel de bain de l’Himalaya au thé rose, un beurre à la rose fouetté au thé rose, ainsi qu’un savon pour les mains et le corps au thé rose dans une boite ensemencée qui lui donnera de belles fleurs. De plus, 2% des ventes de ce coffret seront remises à l’organisme Maison le Chat Botté qui secoure, stérilise et place les chats errants dans des foyers responsables.

45$, CocooningLove.com