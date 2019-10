3 / 4

Préparez-vous bien

Si parler d’argent avec ses amis permet d’éviter parfois des malentendus, aborder le sujet avec votre famille est encore plus important.

«Certaines familles ne parlent jamais d’argent et les enfants ne savent rien de la situation financière de leurs parents», déplore Rona Birenbaum, planificatrice financière à Toronto. Ces cachotteries peuvent entraîner des conflits dévastateurs lors d’une succession, au point de brouiller frères et sœurs à vie.

Mieux vaut aborder le sujet du patrimoine familial sans en avoir l’air, conseille-t-elle, en évoquant, par exemple, la situation d’un ami pour ensuite, au fil de la conversation, passer à celle de votre famille. L’idéal, dit-elle, serait de lire d’abord un livre sur la planification successorale: cela vous donnera un prétexte pour lancer la discussion et vous vous sentirez plus sûr de vous. Plus tard, quand les membres de la famille seront prêts à regarder les chiffres en détail, il pourra leur être utile de consulter un planificateur financier, qui agira comme médiateur et les aidera pour la suite des choses.

Pour demander à un proche de vous dépanner, par contre, mieux vaut éviter les détours. «Soyez honnête, recommande Rona Birenbaum, allez droit au but. Ne faites pas semblant que vous êtes là pour parler de la pluie et du beau temps.» Soyez aussi prêt à lui expliquer pourquoi vous vous retrouvez dans cette situation et, surtout, comment vous pensez pouvoir vous en sortir. Si vous voulez emprunter de l’argent à un membre de votre famille, par exemple, présentez-lui un calendrier de remboursement réaliste.

