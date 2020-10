Les bienfaits des graines de tournesol sur la santé

1 / 7

KLSBEAR/GETTY IMAGES

Les graines de tournesol, c’est quoi?

On sait reconnaître les grandes fleurs jaunes du tournesol. Mais ses graines savoureuses sont également remarquables. Ces petites graines exceptionnellement nutritives font autant la joie des enfants et des joueurs de baseball, que des grands chefs cuisiniers et des nutritionnistes.

Les graines de tournesol proviennent de la tête de la fleur. Chaque plant contient jusqu’à 2000 graines. On le cultive pour ses graines comestibles, mais aussi et surtout pour en extraire l’huile (de tournesol).

La coquille qui renferme la graine de tournesol s’appelle la coque. «La plupart des gens la font craquer et l’écalent, mais elle est comestible», souligne Jennifer Silverman, infirmière clinicienne et nutritionniste holistique à Bethesda dans le Maryland.

Cela dit, la coque est coriace et faite de fibres indigestes. Manger les coquilles ou les coques peut provoquer de la constipation. De plus, leurs arêtes coupantes peuvent abîmer l’œsophage. Il vaut donc mieux ne pas les consommer. C’est le contraire pour les graines, qui sont excellentes pour la santé. Elles ont un goût léger et se dégustent nature ou grillées. «Elles font une savoureuse collation ou une garniture croquante, et servent à fabriquer l’huile de tournesol», précise Jennifer Silverman.

Cette plante, originaire d’Amérique du Nord, aurait été domestiquée dès 1000 ans av. J.-C. Certaines tribus amérindiennes l’auraient broyée pour en faire de la farine ou la mélanger à des légumes, comme la courge ou le maïs. Les explorateurs espagnols l’ont rapportée en Europe, et elle serait devenue très populaire en Russie. Aujourd’hui, «on s’en sert aussi dans les mangeoires à oiseaux, et dans la moulée du bétail», ajoute Jennifer Silverman.