Enlever les taches d’eau sur le bois: les meilleurs trucs et astuces

EYEPARK/GETTY IMAGES

Ce qu’il faut savoir sur les taches d’eau sur le bois

Pendant que vous faites le nettoyage hebdomadaire régulier, vous apercevez le verre que quelqu’un a laissé sur la table basse… et un anneau nuageux qui fleurissait en dessous. Tout comme pour d’autres taches, réagir rapidement est la clef lorsqu’il s’agit de taches d’eau sur le bois. Avec un peu de chance, vous avez remarqué le cerne d’eau au bon moment!

Sabrina Fierman, vice-présidente de la société de nettoyage Little Elves de New York, recommande d’essayer quelques astuces simples qui ne causeront pas davantage de mal et qui risquent, au contraire, de résoudre le problème.

Des taches d’eau sur le bois sont-elles permanentes?

Une tache d’eau sombre est susceptible d’être permanente. Cela signifie essentiellement que l’eau a franchi la couche de finition et a atteint le bois. Refaire la finition complète de la pièce, le teindre ou le vernir peuvent être les seuls recours.

Un anneau de couleur claire ou laiteux, pour sa part, donne plus d’espoir! Cette marque nuageuse est en fait de l’eau piégée dans le vernis. Bien que les nouvelles taches légères soient plus faciles à corriger, une table rétro peut également être récupérée. Parfois, quelques méthodes non invasives fonctionnent bien en tandem et peuvent éviter une facture salée.

