Des articles de maison neufs à très bas prix!

L’entreprise montréalaise Le Furniture Shop donne une seconde vie à des meubles pour la maison et à des articles de jardin neufs ou légèrement endommagés en les revendant à très bas prix (plutôt que de les jeter!).

Écologique et philanthropique

Dans une période où l’inflation est particulièrement importante, pouvoir économiser sur les meubles est intéressant pour le consommateur.

L’idée est venue à Mathieu Bélanger, vice-président d’AMJ Campbell – une grande entreprise de déménagement canadienne – lors du printemps 2020.

Quand la pandémie a sonné, les ventes de meubles en ligne ont explosé. Avec les politiques de retour très flexibles des détaillants, AMJ Campbell, chargé de faire la livraison de toutes sortes d’articles de maison pour plusieurs grands détaillants de meubles, s’est retrouvé avec un afflux important de retours partout au pays.

«Conjointement avec nos partenaires locaux et nationaux, nous avons élaboré une stratégie de gestions de ces retours. C’est à ce moment que le site web LeFurnitureShop.ca est né pour faire la revente de ces meubles en ligne», raconte Mathieu Bélanger.

Lorsqu’un article n’était pas à la satisfaction du client au moment de la livraison, AMJ repartait avec l’article qui se retrouvait bien souvent aux ordures. Acheter chez LeFurnitureShop.ca permet donc de faire un achat écoresponsable en réduisant la surconsommation et en encourant l’économie circulaire. En plus, c’est une manière judicieuse de réaliser des économiser substantielles et de contribuer à aider des organismes de charités locaux.

Jusqu’à ce jour, l’entreprise montréalaise a fait des dons totalisant 55 826,18$ à la Fondation CHU Ste-Justine (25 000$), à la Fondation Jeunes en tête (13 836, 17$) et à la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants (16 990, 01$).

Depuis ses débuts en 2020, pas moins de 4000 meubles ont été détournés des centres d’enfouissement. Après trois mois en magasin, les invendus sont offerts gracieusement à l’organisme Le Chaînon, un centre d’hébergement pour les femmes en difficulté, qui les utilisent pour meubler ses maisons d’hébergement ou pour la revente. Le Furniture Shop a remis à ce jour l’équivalent de 50 000$ en valeur de meubles à l’organisme.

De nouveaux arrivages chaque semaine

80% de l’inventaire est composé d’articles neufs encore dans la boîte jamais ouverte. «Les deux principales raisons données par les clients lors des retours sont que l’article n’a pas la couleur souhaitée ou que la dimension du produit n’est pas celle désirée», explique Mathieu Bélanger.

Il y a des articles neufs dans des boîtes ouvertes et des articles avec des petits défauts esthétiques mineurs. Ce qui est brisé ou usagé n’est pas revendu. Un processus très serré de validation et d’inspection de chaque produit est fait dès sa réception (on est donc un peu moins regardant au niveau de l’absence de garanties).

«Selon l’entrepôt, nous recevons entre 50 et 150 nouveautés par semaine. Le contenu des camions est toujours une surprise: des divans, des meubles-lavabos de salle de bain, des spas, des barbecues des électroménagers, du mobilier de jardin, des tapis, des climatiseurs muraux… on a de tout!», ajoute le co-fondateur de Le Furniture Shop.

Les nouveautés sont mises en ligne sur le site web le vendredi de chaque semaine. Il faut s’abonner à l’infolettre pour ne rien manquer et pour avoir accès à des ventes VIP et des codes promo (et obtenir 10% de rabais sur votre première commande).

Les articles se vendent entre 10% et 50% de leur prix et valeur initiaux, en fonction de leur état. «Nous avons des produits d’entrée de gamme comme du haut de gamme. Il y en a pour tous les goûts et tous les styles», note Mathieu Bélanger.

Il est également possible de récupérer soi-même le meuble acheté en ligne directement en magasin pour une prise de possession immédiate puisque tous les articles sont déjà en inventaire. Sinon, un service de livraison, moyennant certains frais, est disponible pour Montréal, Québec et Ottawa.

Installé dans un entrepôt ouvert au public à Dorval, Le Furniture Shop a aussi des magasins à Toronto, Winnipeg, Calgary et éventuellement Vancouver (prévu pour l’été 2023). La salle d’exposition du Furniture Shop à Montréal est ouverte du mardi au samedi, de 10h à 17h.

