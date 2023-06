Comment se débarrasser des poissons d’argent, ces petits insectes dégoûtants

karegg/Shutterstock

Qu’est-ce qu’un poisson d’argent?

Les poissons d’argent – ou lépismes argentés – mesurent entre 10 et 15 mm et possèdent deux longues antennes sur sa tête pourvue d’yeux à facettes. Cet insecte doit son nom à son corps aplati, sans aile, couvert d’écailles à l’aspect métallique et ses mouvements rapides qui évoquent la nage d’un poisson. Pour leur part, les jeunes insectes sont blancs et prennent leur couleur argentée trois à quatre semaines après leur naissance.

Les poissons d’argent vivent en moyenne trois ans, bien que certains résistent plus longtemps aux aléas de la vie. Malgré l’absence de prédateur, les populations de lépisme se développent lentement, les 80 mues qui précèdent le stade adulte pouvant durer 36 mois. Mais ils sont résistants et peuvent vivre plusieurs mois sans se nourrir. Le poisson d’argent est d’ailleurs un insecte primitif qui aurait fait son apparition sur terre sous sa forme actuelle il y a plus de 400 millions d’années!

Le poisson d’argent est détritivore, ce qui signifie qu’il se nourrit de presque tout. Il peut manger des aliments entreposés comme des céréales, bien qu’il se contente habituellement des miettes. Il mange aussi du papier sur lequel il y a de la colle ou de la pâte, comme le papier peint, y compris les reliures de livres et les taches dans les tissus. Il affectionne aussi l’amidon et la kératine.

S’il est mal aimé, c’est surtout parce qu’il peut endommager et tacher des objets de valeur comme les peintures, les livres anciens et les documents. Il ne présente toutefois aucun danger direct pour l’être humain: il ne pique pas, n’irrite pas, ne déclenche aucune réaction allergique et ne transmet aucune maladie.

D’où viennent les poissons d’argent?

Le lépisme argenté est originaire des régions tropicales – ses œufs ayant voyagé par l’entremise du transport de divers objets – mais il a su s’adapter aux conditions plus tempérées.

Le poisson d’argent est un insecte nocturne. Il est donc plus fréquent d’en croiser dans les greniers, les sous-sols, les salles de bain, les murs, les fissures et les crevasses ainsi que sous les planchers.

Habituellement, ces insectes sont introduits dans la maison par l’entremise d’aliments, de meubles ou simplement à la suite d’un déménagement ou d’une livraison. Les œufs sont blanchâtres et ovales et mesurent environ 0,8 mm de longueur; il est donc très probable de ne pas les remarquer.

Les poissons d’argent aiment la fraîcheur et l’humidité (entre 75% et 95%). Ils apprécient donc se tenir près des éviers, des baignoires et d’autres installations sanitaires. Ils sont parfois attirés par les nouveaux bâtiments dont les murs sont encore humides en raison du plâtre fraîchement posé et du bois encore vert.

Les poissons d’argent longent les tuyaux, du sous-sol jusqu’aux pièces du premier étage, et vivent dans les bibliothèques, autour des tablettes des placards ainsi que derrière les plinthes et les cadres de portes et fenêtres.

eleonimages/Shutterstock

Comment repérer leur présence?

Les petites taches noires évoquant un grain de poivre sont les excréments du poisson d’argent. Il est aussi possible de trouver des résidus de peaux mortes, car ils ont des périodes de mue régulière.

Les petits trous et taches jaunes sur les cartons, les livres ou les vêtements vous alerteront également.

Comment prévenir leur apparition?

Le poisson d’argent adore l’odeur de l’eau de javel, tout comme les coquerelles. Si vous ne voulez pas les attirer, utilisez donc avec parcimonie l’eau de javel pour désinfecter vos pièces. À l’inverse, il fuit l’odeur du vinaigre alors vaut mieux désinfecter les dessous d’éviers de cuisine et salle de bain avec du vinaigre blanc. Les odeurs de citron et de lavande les font également fuir, tout comme le camphre, le clou de girofle et la cannelle.

Réparer les robinets et les tuyaux qui fuient et qui créent de l’humidité est essentiel. Il est aussi judicieux de limiter les dégâts en plaçant vos livres ou documents sur des supports aérés (bibliothèques ouvertes).

En passant l’aspirateur souvent, les poussières et cellules mortes seront éliminées et, par la même occasion, une partie des œufs de futurs lépismes argentés. Le poisson d’argent aime les miettes coincées dans les craques du canapé. Retirez les coussins et aspirez dessous régulièrement.

Versez tous les aliments contenant de l’amidon (farines, croquettes, etc.) dans des conteneurs hermétiques en plastique ou en verre. Nettoyez régulièrement autour et derrière les appareils électroménagers ainsi qu’à l’intérieur des armoires, des tiroirs et du garde-manger.

WikiHow

Comment s’en débarrasser?

Si vous voyez des poissons d’argent, allumez un déshumidificateur pour rendre l’endroit moins humide et moins attrayant pour les insectes.

Santé Canada suggère de faire un piège avec des petits contenants en verre (comme des pots d’aliments pour bébés). «Recouvrez l’extérieur du pot avec du ruban adhésif, ajoutez-y un peu de nourriture et placez-le, l’ouverture vers le haut, à un endroit où vous avez aperçu des lépismes argentés. Les insectes grimperont sur le ruban adhésif pour se rendre dans le contenant de verre, mais ils ne pourront plus en sortir puisqu’ils sont incapables de s’agripper aux surfaces lisses».

Composée de microscopiques fossiles marins broyés, la terre de diatomées constitue un moyen de lutte écologique, non toxique pour les humains et les animaux de compagnie. En rampant sur la poudre, les insectes égratignent leur carapace et finissent par mourir de déshydratation. Il suffit d’appliquer de la terre de diatomées le long des plinthes ainsi qu’en arrière et sous les appareils électroménagers afin d’éliminer tous les insectes rampants.

De son côté, l’huile de neem agira comme un répulsif naturel et fera fuir les poissons d’argent, fourmis et autres insectes rampants par la même occasion.

Enfin, un mélange de bicarbonate de soude et de sucre, à parts égales, disposé de manière stratégique les empoisonnera.

