Pourquoi les chats se lèchent-ils tout le temps?

Shutterstock

Pour se détendre

Enfin, les chats apprécient tout particulièrement le rituel de l’autonettoyage tout simplement pour relaxer et se détendre. Souvenez-vous de ces qualités qui indiquent que la fourrure d’un chat est en santé:

Un certain éclat et une texture souple et soyeuse;

Peu de pellicules;

Aucune tache noire, qui pourrait signaler la présence de puces;

Aucune plaque dénudée;

Peu de sous-poils morts puisque le chat, normalement, les fait tomber.

Pour favoriser la présence de ces caractéristiques, donnez à votre chat des aliments renfermant des ingrédients naturels de qualité, des nutriments essentiels et des acides aminés. Amenez-le chez le vétérinaire deux fois par an pour éviter l’éclosion de problèmes courants et établissez un progamme quotidien de brossage. «Le chat et son propriétaire devraient apprécier ces moments passés l’un avec l’autre», déclare la docteure Jane Brunt, vétérinaire attachée au Cat Hospital de Towson, près de Baltimore, aux États-Unis.

