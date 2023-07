Petit dans l’échelle humaine, le Manx est une race robuste et musclée chez les félins qui peut peser jusqu’à 9k g (20 lb), et le mâle, qui possède une structure musculaire plus imposante, pèse d’habitude plus que la femelle. Comme tant d’autres races de grands chats, le Manx présente des qualités qui rappellent celles des chiens dans leur loyauté, leur affection et leur volonté à jouer avec les humains.

Le Manx a beaucoup plus que son adorable petit museau et ses joues pleines à offrir: ce chat sans queue est extrêmement mignon et extraverti. «Cette race est très amusante; elle est à la fois interactive, ludique et comique. De vrais petits clowns en herbe», explique Gary Veach, de l’élevage Briar-Mar Manx Cattery et juge à la CFA.

Le Maine Coon a le rare privilège d’être le chat officiel de l’État du Maine, d’où il provient. Curieusement, cet adorable grand chat domestique tend à craindre sa propre ombre, et pousse de petits cris qui trillent et gazouillent, explique Bethany Colilla, juge de la CFA et secrétaire du Maine Coon Cat Breed Council. «Il pèse généralement de 6,8 kg à 9 kg (15-20 lb). La femelle se retrouve d’habitude à l’extrême inférieur, alors que le mâle plus gros peut s’approcher des 11,3 kg (25 lb).»

Sibérien

Le Sibérien, une race de grand chat robuste originaire de Russie, peut même peser plus que l’énorme Maine Coon. «Il n’est pas rare qu’un mâle adulte en pleine croissance atteigne les 11,3 kg (25 lb), mais se situera plus souvent entre 5,4 kg et 7,2 kg (12-16 lb), et la femelle entre 4 kg et 5,4kg (9-12 lb). Il peut pourtant paraître plus petit que le Coon parce que son corps plus ramassé est en forme de tonneau», explique Iris Zinck, de l’élevage Folie à Deux Siberian Cattery, et juge de la CFA Allbreed.

Le Sibérien est idéal pour les gens qui souffrent d’allergies, car il présente une concentration en enzymes allergènes généralement plus faible dans sa salive, et donc une fourrure et des squames souvent plus faciles à tolérer. Parfait pour les vrais amateurs de chats, le Sibérien est incroyablement doux et affectueux et en quête de câlins, ce qui en fait une race particulièrement conviviale.

