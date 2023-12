Des idées de manteaux d’hiver tendance pour chien

Un bon manteau d’hiver pour chien permettra à votre fidèle compagnon non seulement d’avoir du style durant ses promenades, mais d’être protégé du froid et de l’humidité.

Des manteaux d’hiver tendance pour votre toutou

Certaines races, comme le Terre-Neuve, ou les chiens de traîneau comme le Malamute d’Alaska, sont des inconditionnels du froid. Pas de manteau d’hiver pour ces chiens à double fourrure, dont le poil de couverture imperméable protège un sous-poil dense. Elle s’emmêle cependant facilement, ce qui réduit sa capacité thermique: il vous faut bien entretenir le poil de votre chien laineux pour qu’il préserve sa chaleur naturelle.

Mais plusieurs chiens à poil court ou fin, comme le Chihuahua ou le Saluki, sont originaires de climats plus chauds, et requièrent un manteau d’hiver pour chien protecteur.

Tous les chiens sont sujets à des engelures ou à de l’hypothermie s’ils restent trop longtemps au froid. Le vent et l’humidité affectent les capacités isolantes de leur fourrure. Même s’il ne neige pas, des vêtements de pluie les gardent bien au sec. Et beaucoup de petits chiens détestent faire leurs besoins à l’extérieur par temps froid. Ils préfèrent se blottir près du feu sur un coussin ultraconfortable et se soulager à l’intérieur (berk!). Un manteau d’hiver devrait encourager votre toutou à sortir vers son lieu désigné.

Voici d’autres conseils pour assurer la santé de vos animaux de compagnie cet hiver.

Comment choisir le meilleur manteau d’hiver pour votre chien

Les manteaux d’hiver pour chiens sont offerts dans des tailles s’ajustant parfaitement à celle de votre quadrupède, de mini à géant. Mesurez la longueur de votre animal, du col à la queue, et sa cage thoracique à l’endroit où elle est le plus large, derrière les pattes avant.

Sélectionnez des articles d’hiver en fonction de la race et de l’activité de votre chien. Par exemple, un Golden retriever qui adore l’eau devrait avoir un manteau lavable à la machine. Un Berger des Shetland à fourrure ne requiert peut-être pas d’isolation, mais déteste que sa fourrure soit mouillée; il aimera un imper qui souligne sa belle allure.

Quel que soit le manteau, il devrait être imperméable, résistant à l’eau ou hydrofuge. Finalement, assurez-vous que le manteau laisse passer le harnais ou la laisse à travers la veste, ou qu’il a une attache de laisse sécurisée, pour garantir un bon contrôle durant les promenades.

Et il ne faut pas oublier le style. Beaucoup de chiens aiment attirer l’attention, et un joli manteau leur en procurera tout au long de leur promenade. Grâce à un manteau d’hiver, vous pourrez profiter de vos vacances avec votre animal de compagnie, que ce soit à l’intérieur, ou au cours de vos excursions dans les sentiers neigeux (Voici d’ailleurs les plus plus beaux sentiers pédestres du Québec pour une randonnée hivernale!).

Les meilleurs manteaux d’hiver pour chiens de 2023:

Meilleur manteau d’hiver pour chiens: Kuoser Warm Dog Coat

Meilleur imperméable pour chiens: Lambwolf Collective Brooklyn Fern Packable Dog Coat

Meilleur polar pour chiens: Pendleton National Park Pet Coat

Meilleur manteau par temps venteux: PetRageous Designs Kodiak Dog Coat

Manteau chic pour chien: Canada Pooch Everest Explorer Dog Jacket

Manteau le plus durable: Carhartt Firm Duck Insulated Dog Chore Coat

Meilleur manteau réfléchissant pour sa sécurité: Lelepet Reflective Dog Winter Coat

Meilleur manteau de style militaire: L.L. Bean Reversible Field Coat

Manteau parfait pour les athlètes canins: Hurtta Extreme Warmer Dog Jacket

Manteau à petit prix pour chiens: Frisco Mid-Heavyweight Portland Insulated Dog Parka