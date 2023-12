Attention: dangers courants pour un chien dans la cour arrière

Nicole Fornabaio/Rd.com, iStock/ivanastar

Les branches

Jouer à aller chercher une branche est follement amusant pour votre chien jusqu’à ce qu’il en avale des morceaux. Des échardes peuvent se coincer dans sa gueule et son œsophage, et des fragments plus gros pourraient couper la paroi de son estomac et ses intestins ou encore causer de la constipation. Gardez votre cour arrière libre de bûches et de branches éparses et lancez plutôt un os jouet à votre chien. Les chiens qui essaient de manger du bois sont potentiellement plus à risque de s’infliger des blessures. Votre chien mange-t-il beaucoup de choses non comestibles? Demandez à votre vétérinaire si un trouble comportemental appelé la maladie de pica pourrait en être la cause.

