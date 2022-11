TURLAKOVA/SHUTTERSTOCK

Si vous avez déjà lu des livres pour enfants où il y avait un chat, vous vous êtes probablement posé la question: les chats peuvent-ils boire du lait? Le mythe séculaire voulant que le lait et les chats soient indissociables a officiellement été déboulonné par des vétérinaires et des experts félins. Si délicieux soit-il aux yeux de votre chat, le lait n’est pas bon pour son estomac et son système digestif. Conclusion: la plupart des chats sont intolérants au lactose.

Le lait est-il mauvais pour les chats?

Tout comme les humains, certains chats ne digèrent pas le lactose, un sucre du lait qui se retrouve dans les produits laitiers. Le seul moment dans la vie d’un chat où son corps produit assez d’enzyme lactase pour bien digérer le lactose, c’est à sa naissance et pendant sa tendre enfance. Cela permet au chat de boire le lait de sa mère. Après cela, de moins en moins de lactase est produite, ce qui entraîne potentiellement plus de complications digestives.

«Même si certains chats peuvent tolérer le lait et semblent l’apprécier, le lait de vache n’est pas bon pour eux, précise le Dr Gary Richter, expert en santé vétérinaire chez Rover. Les chats n’ont pas besoin de produits laitiers, et les problèmes potentiels dépassent les bénéfices potentiels.» Voici d’autres signes que votre chat essaie de vous dire quelque chose.

Qu’arrive-t-il lorsque les chats boivent du lait?

«Lorsqu’un chat boit du lait, le lactose non digéré reste dans ses intestins plutôt que de passer dans la circulation sanguine et il finit par fermenter, explique le Dr Richter. Le lait de vache entier, le 2% et le lait écrémé peuvent aussi ajouter des quantités nocives de gras à l’alimentation de votre chat.» Étant donné que les chats n’ont pas l’enzyme nécessaire pour digérer le lactose, boire du lait peut leur occasionner des problèmes gastro-intestinaux – estomac barbouillé, diarrhée, vomissements, perte d’appétit et de poids, inconfort et douleurs abdominales – et causer chez eux des changements comportementaux comme se gratter davantage.

Quand les chats arrêtent-ils de boire le lait de leur mère?

«Les chats se nourrissent du lait de leur mère dès leur naissance. Le seul moment dans la vie des chats où leur corps possède assez d’enzyme lactase pour bien digérer le lactose est à leur naissance et durant les 12 premières semaines de leur vie, déclare le Dr Richter. Une fois qu’ils ont leurs dents, les chatons vont se sevrer du lait de leur mère et commencer à manger des aliments solides.»

Que devrait boire votre chat à la place?

Leasa Greer, directrice de la nutrition et des affaires réglementaires chez Solid Gold Pet, explique que les chats ont besoin de beaucoup d’eau. «L’eau est incroyablement importante pour favoriser un fonctionnement optimal des organes chez les chats. Une excellente façon de vous assurer que votre chat en consomme assez est de lui donner de la nourriture humide en conserve. Comme les chats sont généralement moins portés à boire de l’eau, la nourriture humide est parfaite pour les garder hydratés.» Maintenant que vous savez que les chats ne peuvent pas boire de lait, assurez-vous d’éviter de commettre ces autres aliments courants qui sont toxiques pour les chats.

