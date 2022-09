15 aliments courants qui sont toxiques pour les chats

12 / 12

ETHAMPHOTO/GETTY IMAGES

Les animaux sauvages

Il existe une multitude de bonnes raisons pour garder votre chat à l’intérieur, mais une des plus importantes est la survie des 14 milliards d’oiseaux et d’animaux sauvages que les chats domestiques et les chats errants tuent chaque année seulement aux États-Unis. Autre raison d’empêcher votre chat de traquer des proies sauvages? Les animaux qu’il attrape peuvent être toxiques. Alors qu’un oiseau ingéré ne fera que provoquer des vomissements ou de la diarrhée, les souris et les rats transportent pour leur part une foule de vilains parasites et certains d’entre eux peuvent avoir ingéré un rodenticide avant que votre chat ne les attrape, ce qui pourrait être mortel pour lui.

Manger des lézards, des grenouilles et des crapauds comporte le même risque. Les lézards sont sujets aux douves du foie, un parasite toxique, alors que certains crapauds et grenouilles sont venimeux et potentiellement mortels pour les chats. La Dre Darcia Kostiuk, vétérinaire principale pour les marques de nourriture Orijen et Acana, cite les crapauds Bufo qui sont originaires de l’Amérique centrale et de l’Amérique du Sud, mais qui représentent une espèce envahissante en Floride, au Texas et au Colorado. «La peau du crapaud contient une cardiotoxine et une neurotoxine puissantes, et si la gueule d’un chat entre en contact avec le crapaud, ces symptômes peuvent se manifester: faiblesse, arythmie cardiaque, crises, coma et mort.»

