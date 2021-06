Déménager avec son chat: les conseils d’un «éduchateur»

Les déménagements sont parfois des situations anxiogènes pour les chats, animaux de compagnie particulièrement attachés à leur environnement. Daniel Filion éduchateur et partenaire de Mondou, propose des solutions simples et efficaces pour déménager avec son chat et l’aider la transition vers son nouveau chez soi.

Mondou

Spécialiste du comportement félin

Depuis sa fondation en 2007, l’initiative Éduchateur aide les maîtres de chat à comprendre et à régler les problèmes de comportement de leur félin en favorisant une approche scientifique rigoureuse et constance. En partenariat avec l’entreprise Mondou depuis 2009, la fondation mise sur pieds par M. Filion est née du manque de ressources professionnelles en comportement félin: «lors de la création d’Éduchateur, le Québec ne comptait que deux vétérinaires comportementalistes», dit-il. D’ailleurs, l’entreprise effectue plus de 300 consultations téléphoniques ou en personne par année.

La fondation de M. Filion a donc comme objectif, en plus de fournir des solutions accessibles et prouvées, d’éduquer les propriétaires de chat afin de réduire le nombre d’abandons ou d’euthanasies. «Avec une équipe au Québec et une autre en France, Éduchateur est la firme d’intervenants en comportement félin la plus importante au monde», affirme M. Filion.

Déménager avec son chat

Il existe plusieurs astuces efficaces pour faciliter le déménagement de votre chat. Selon M. Filion, une des choses les plus importantes à surveiller est l’emplacement du chat lors du déménagement: «Vu tout le mouvement et les va-et-vient, les chats peuvent devenir très anxieux et pourraient tenter de s’échapper du logement», explique M. Filion. Afin d’éviter le pire, gardez votre chat dans une pièce fermée comme la salle de bain lors du déménagement. Laissez avec lui ses effets personnels comme sa litière et ses jouets, puis assurez-vous de laisser une feuille ou un bout de carton bien identifié sur la porte de la pièce où le chat se trouve. Ainsi, les déménageurs sauront que cette porte ne doit pas être ouverte.

Assurer un transport sécuritaire de votre chat de l’ancien logement au nouveau pourrait atténuer la nervosité de l’animal: «Il ne faut pas transporter le chat dans ses bras ou maladroitement dans une boîte en carton», dit le co-fondateur d’Éduchateur. Le transport du félin doit absolument se faire dans un transporteur conçu à cet effet. Soyez attentif à ces signes de dépression chez le chat.

L’adaptation à la nouvelle maison

Une fois arrivé à destination, il est capital d’attendre que tous les déménageurs aient quitté le logement avant de laisser votre chat se promener. Tentez aussi de placer la majorité de vos meubles à l’endroit où ils resteront afin de renforcer le sentiment de sécurité de votre animal de compagnie. «On laisse ensuite le chat explorer à sa guise, mais on va le faire avec des gâteries placées un peu partout dans la maison, dit M. Filion. Ainsi, chaque fois que le chat tourne un coin de mur, il trouve une gâterie.» Cette technique, qui utilise le principe de l’association agréable, encourage le chat à explorer son nouveau logis tout en se sentant en territoire connu.

Finalement, pour les chats qui ont l’habitude d’aller dehors, il est bien important d’attendre un minimum de 3 semaines – pouvant aller jusqu’à 3 mois – avant de laisser l’animal sortir. «C’est d’ailleurs souvent à ce moment qu’on encourage les gens à garder leur chat à l’intérieur pour de bon, surtout lorsqu’on sait que l’espérance de vie du chat est triplée quand il vit à l’intérieur. On réduit aussi de 3 fois notre facture chez le vétérinaire», explique M. Filion. Vous serez surpris d’apprendre pourquoi votre chat miaule sans arrêt.

