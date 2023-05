Démangeaisons chez les animaux

Chez le chien ou le chat, les démangeaisons sont courantes. Pour l’animal, cela peut être agaçant et désagréable, et pour son propriétaire une source d’inquiétude. Certes, comme nous, les chiens et les chats se grattent à l’occasion, mais si c’est le signe d’un problème plus sérieux, il convient de savoir le reconnaître.