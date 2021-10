Campagne de collecte de dons pour la fondation Mira

Mondou

L’entreprise Mondou a lancé le 30 septembre dernier la 7e édition de sa campagne Mondou Mondon au profit de la fondation MIRA. Devenue une tradition annuelle depuis 2015, cette campagne de financement (qui se termine le 14 novembre) permet chaque année d’amasser des dons pour améliorer la qualité de vie et le bien-être de milliers de personnes handicapées visuelles, physiques ou ayant un trouble du spectre de l’autisme au Québec.

Un nouveau porte-clés d’urgence et 3 façons simples de donner

Cette année il y a trois façons simples et pratiques de participer à cette initiative annuelle:

en visitant l’un des 74 magasins Mondou du Québec,

en se rendant au Mondou.com,

via la plateforme GoFundMe, que vous pouvez trouver en vous rendant sur le site Internet de Mondou.

Plusieurs articles au profit de la fondation MIRA sont mis en vente sur Mondou.com et en magasin:

Le nouveau porte-clés d’urgence Mondou accompagné d’une carte «Sauvez mon animal», au coût de 6,99$. En cas d’accident ou de toute situation d’urgence, ce porte-clés à garder sur soi indique qu’un animal se trouve seul à la maison et invite celui ou celle qui le retrouve à consulter une carte dans son porte-monnaie. Cette dernière regroupe des informations essentielles, comme la personne à aviser et les détails sur l’animal à prendre en charge.

À la demande générale, le calendrier MIRA est de retour, au prix de 5$! Comme c’est la tradition, l’édition 2022 comporte les photos des animaux de 14 gagnants d’un concours annuel organisé par Mondou.

La mignonne peluche bouvier bernois MIRA, adorée des tout-petits, est toujours disponible au coût de 19,99$.

Vous pouvez faire des dons de 2$, 3$, 5$ ou plus à la caisse, dans tous les magasins Mondou du Québec, durant toute la durée de la campagne. Les clients de Mondou peuvent aussi choisir d’effectuer un don en échangeant leurs points Câlin, une méthode facile et rapide de contribuer à la cause!

Une belle initiative

La fondation MIRA touchera l’intégralité des profits amassés lors de cette campagne. Les dons serviront notamment à former les chiens MIRA, leurs familles d’accueil, les entraîneurs et les bénéficiaires. La fondation MIRA ne recevant aucune subvention gouvernementale, il est d’autant plus important de contribuer à cette initiative annuelle qui transforme de nombreuses vies. Mondou offre aussi chaque année à la fondation MIRA plus de 110 tonnes de nourriture destinée à ses chiens guides et d’assistance.

Mondou a inauguré, depuis avril 2019, quatre Zones d’adoption pour chats provenant de refuges à ses magasins de Saint-Jérôme, Anjou, Saint-Jean-sur-Richelieu et Joliette. Mondou vous invite à donner généreusement lors de la campagne Mondou Mondon au profit de la fondation MIRA, en magasin, en ligne ou via la plateforme GoFundMe!

